Агенты 'Атеш' разведали новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку новой линии обороны возле воинской части пограничной службы ФСБ РФ в оккупированном Крыму. В селе Приветное, расположенном между Алуштой и Судаком, оккупанты обустроили свои траншеи и огневые точки прямо рядом с местным пляжем, где отдыхают курортники.

Видео дня

Об этом утром 23 августа сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

"Наши агенты зафиксировали развертывание линии обороны рядом с воинской частью пограничной службой ФСБ в поселке Приветное", – говорится в сообщении.

В частаности, партизаны в ходе разведки выявили наблюдательные посты, пулеметные точки и траншеи для обороны.

Также обнаружен блокпост около пляжа, где контролируются все перемещения гражданского населения и туристов.

"Сами же "сотрудники" очень вольно себя чувствуют во время несения службы на объекте", – заявили партизаны.

По их словам, траншеи и все огневые точки оккупантов размещены рядом с отдыхающими гражданскими.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" установили, что личный состав воинской части Росгвардии из Красноярска оккупанты планируют направить на Курщину. При этом официально он числится задействованными якобы для охраны порядка в Сибирском военном округе.

Также партизаны выяснили, что РФ отправила на Херсонщину курсантов. Такую "практику" на поле боя Москва хочет сделать обязательной для выпускников военных училищ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!