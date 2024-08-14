РФ отправляет на войну даже курсантов: агенты 'Атеш' узнали детали

Россияне отправили воевать в Херсонскую область курсантов. Они планируют сделать такую "практику" на поле боя обязательной для выпускников военных училищ.

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Об этом сообщило движение сопротивления "Атеш". Эту информацию получил киберотдел партизанского движения от отдела персонала 810 ОБРМП ВС РФ.

"Курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область, получать боевой опыт. В подразделениях они на уровне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи. Пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций у Перекопского перешейка оставили курсантов", – сообщили в "Атеше" ".

Киберотдел обнародовал список российских курсантов, отправленных на фронт на эти позиции.

По словам партизан, возможно, что количество российских курсантов в зоне боевых действий увеличится. Ведь в России планируется сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпуска из военного училища.

"Интересно, как командиры этих курсантов будут объяснять матерям, если их сыновья не вернутся из этой "практики", – добавили в "Атеше".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия выводит часть войск из Украины для отправки подкрепления на Курщину. Точных данных о масштабе этого процесса пока нет.

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