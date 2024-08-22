Агент 'Атеш' провел разведку 15-й бригады РХБЗ Черноморского флота: что удалось узнать. Фото

Агенты "Атеш" продолжают выявлять позиции российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Накануне активисты разведали 15-ю бригаду Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота.

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Во время разведки была обнаружена важная специализированная техника. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Вышеуказанная бригада играет важную роль в обеспечении безопасности и готовности Черноморского флота РФ на территории оккупированного полуострова. На территории бригады агенты обнаружили специализированную технику, предназначенную для радиационной и химической защиты.

В частности, участники военного движения зафиксировали места стоянки и хранения спецтехники оккупантов. Подробную информации о расположении вражеских сил в Крыму передали Силам обороны Украины для дальнейших действий.

К основным задачам войск РХБЗ относятся выявление и оценка радиационной, химической и биологической обстановки, масштабов и последствий разрушений радиационно-опасных, химически и биологически опасных объектов. Также войска РХБЗ занимаются снижением заметности войск и объектов и ликвидацией последствий аварий на радиационно-опасных, химически и биологически опасных объектах.

По информации кремлевских СМИ, на вооружении войск РХБЗ в Крыму находится 200 единиц автомобильной и спецтехники, в том числе машина РХБЗ РХМ-4-01 на базе БТР-80 с полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения. Также оккупанты пригнали в Крым спецмашины тепловой обработки вооружения ТСМ-65У и автомобили постановки дымовой завесы ТДА-2К.

Напомним, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовят провокации ко Дню Независимости. Оккупанты могут совершить теракты с целью дискредитировать силы сопротивления и воинов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают усиливать защиту незаконно возведенного ими Крымского моста. Возле него строят параллельное сооружение, которое само напоминает переправу.

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