Оккупанты на захваченных территориях готовят провокации ко Дню Независимости: украинцев предупредили об опасности

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовят провокации ко Дню Независимости. Оккупанты могут совершить теракты с целью дискредитировать силы сопротивления и воинов Вооруженных сил Украины.

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Поэтому украинцев в оккупации призывали избегать общественных мест и скоплений людей, особенно – на протяжении 23-25 августа. О возможных провокациях предупредили активисты движения "Жовта Стрічка".

"По имеющейся информации, 24 августа российские оккупанты планируют организовать ряд провокаций и террористических актов с целью дискредитации сил сопротивления и Вооруженных Сил Украины. В этой связи мы убедительно рекомендуем избегать общественных мест и больших скоплений людей, особенно в период с 23 по 25 августа", – говорится в сообщении.

Активисты "Жовтої Стрічки" добавили, что россияне стремятся использовать любой повод для дискредитации ВСУ и украинского подполья, так что следует сделать все возможное, чтобы не дать им такого шанса.

"Если ты стал свидетелем преступления рашистов – сообщай нам в чат-бот "Очі", – отметили в движении сопротивления.

Напомним, накануне, 15 августа, стало известно, что гауляйтеру Херсонщины Сальдо сообщили об еще одном подозрении. В этот раз ему инкриминируют похищение почти 3 тыс. тонн украинского зерна.

Также сообщалось, что российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения". Захватчики отбирают у местных жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют людей из домов.