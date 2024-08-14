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Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"

Олег Шевченко
War
5 минут
327
российские оккупанты на Донбассе

На временно оккупированной части Украины российские захватчики давно перестали делать вид, что пришли защищать местных жителей, которых "притесняли из-за русского языка". Теперь они освобождают украинцев от всего – в том числе и от жилья. Квартиры и дома в "республике" забирают как по "закону", так и в результате вооруженных налетов.

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Что сейчас происходит в оккупации – в материале OBOZ.UA.

Пушилин провернул "суперсхему"

В середине мая стало известно о секретном постановлении № 341 так называемого "государственного комитета обороны ДНР" во главе с Денисом Пушилиным о "национализации" (а по сути отжиме) 300 тысяч квартир дончан. Это постановление было принято за день до "присоединения" к России. Таким образом опытный аферист Пушилин, ранее разводивший людей в финансовой пирамиде "МММ", создал эдакий "запас прочности". В первую очередь – для себя.

О постановлении жители "республики" узнали случайно, когда пытались продать или же перерегистрировать жилье (это стало возможно только по российскому законодательству). Люди стали получать отказы Росреестра в регистрации их квартир и домов: неожиданно оказалось, что недвижимость находится под арестом.

Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"
Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"

Не могли перерегистрировать жилье не только одинокие старики, за которых некому постоять, но и родственники местных предателей, которые присоединились к оккупационным войскам. Разгорелся грандиозный скандал, который вынудил "местную власть" заявить, что это, мол, недоразумение, "обязательно разберемся".

Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"

Самое забавное, чем аргументировали постановления об аресте 300 тысяч квартир. "Такое решение власти приняли, чтобы избежать провокаций со стороны Украины", – написали паблики оккупантов. Каких провокаций и каким образом арест этому помешал – никто конечно же не объяснил.

В итоге пообещали, что "в ближайшее время совместно с администрацией главы будет разработан алгоритм действий, который позволит вернуть жилье их собственникам". Но, по словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, никакого алгоритма так и "не случилось". Некоторые местные жители сейчас судятся, чтобы вернуть свое жилье, другие – ходят по инстанциям, пытаясь "добиться справедливости".

Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"

Военнослужащий ВСУ Виталий Овчаренко (он родом с Лимана Донецкой области, много лет жил и работал в областном центре) написал о ситуации в своем Telegram-канале.

"Купленное, полученное в наследство, подаренное вам имущество, дончане, которое находится в оккупации, российская грязь, колаборанты, отжимают у вас для заселения в него новых хозяев Донецка – русских и тех, кого они привозят в своем обозе: дагестанцев, бурятов… Такова, дончане, судьба покоренных и захваченных: сначала ваших мужиков гнали на украинские пулеметы, потом делают из вас бомжей, забирая квартиры, а потом ваших жен и дочерей будут разбирать понаехавшие новые хозяева Донбасса. Кстати, они это уже начали – сколько там случаев изнасилований? И сколько наказанных кавказцев?" – написал защитник Украины.

Он убежден, что местным жителям нужно было весной 2014 года выйти на митинг за Украину и отстоять украинский флаг над зданием Донецкой областной государственной администрации.

"Последствия вы теперь жрете. В принципе, и я с вами тоже", – написал Овчаренко, который в 2014 году пошел добровольцем принимать в АТО, а сразу после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года снова вступил в ряды ВСУ.

Сутки на выселение

На захваченных уже в 2022 году территориях ситуация отличается. Например, в Мариуполе жителям разрушенных домов обещали их восстановить, но в итоге кинули. Теперь хочешь квартиру – оформляй ипотеку. То есть плати за то, что оккупанты разбомбили.

Но даже взять ипотеку – та еще задача. Для этого нужно иметь работу с нормальной, официальной зарплатой, а у местных с этим непросто. Оккупанты завезли огромное количество мигрантов из Центральной Азии, которые обходятся намного дешевле, к тому же большинство не оформлены.

Но теперь российские захватчики уже отбирают то жилье, в котором поселились жители Мариуполя и прилегающих районов после жесточайших авианалетов.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале рассказал, что в ночь на понедельник в поселке Каменск (это пригород Мариуполя), в садовом кооперативе "Урожай" вооруженные россияне начали выгонять людей из домов, угрожая оружием. В итоге дали сутки на выселение.

Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"

Андрющенко рассказал, что этому предшествовало.

"Несколько дней назад сюда приехали военные из Владивостока. Офицер имел на руках что-то вроде ордеров на заселение, потому просто срезали замки с пустых домов и заселились. Но этого мало. Дело в том, что здесь проживают сотни семей, оставшихся без квартир. Здесь. На собственных дачах или дачах друзей. Так вот вчера офицер из Владивостока вместе с другими п**арами потребовали от всех семей покинуть дома, потому что они (оккупанты. – Ред.) здесь теперь займут все", – рассказал советник мэра.

По его словам, это вызвало негодование и попытку сопротивления со стороны местных жителей. Но закончилось стрельбой в воздух и последующими угрозами.

"Полицаи молчат. Военная комендатура молчит. Гауляйтеры молчат. Не удивительно. Что делать людям – неизвестно. Потому что не сегодня – завтра, они станут реальными бездомными. Я могу только посоветовать ехать в эвакуацию. Не только им, потому что это только начало. Такие дела у Мариуполя. Геноцид не утихает", – добавил Петр Андрющенко.

Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"

Как видим, жертвами российских захватчиков стали не только проукраински настроенные местные жители, но и коллаборанты. На этой территории кто с оружием – тот и прав.