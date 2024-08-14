Отбирают жилье по секретному постановлению и с оружием выгоняют из домов: российские оккупанты устроили в "ДНР" новый виток "освобождения"

На временно оккупированной части Украины российские захватчики давно перестали делать вид, что пришли защищать местных жителей, которых "притесняли из-за русского языка". Теперь они освобождают украинцев от всего – в том числе и от жилья. Квартиры и дома в "республике" забирают как по "закону", так и в результате вооруженных налетов.

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Что сейчас происходит в оккупации – в материале OBOZ.UA.

Пушилин провернул "суперсхему"

В середине мая стало известно о секретном постановлении № 341 так называемого "государственного комитета обороны ДНР" во главе с Денисом Пушилиным о "национализации" (а по сути отжиме) 300 тысяч квартир дончан. Это постановление было принято за день до "присоединения" к России. Таким образом опытный аферист Пушилин, ранее разводивший людей в финансовой пирамиде "МММ", создал эдакий "запас прочности". В первую очередь – для себя.

О постановлении жители "республики" узнали случайно, когда пытались продать или же перерегистрировать жилье (это стало возможно только по российскому законодательству). Люди стали получать отказы Росреестра в регистрации их квартир и домов: неожиданно оказалось, что недвижимость находится под арестом.

Не могли перерегистрировать жилье не только одинокие старики, за которых некому постоять, но и родственники местных предателей, которые присоединились к оккупационным войскам. Разгорелся грандиозный скандал, который вынудил "местную власть" заявить, что это, мол, недоразумение, "обязательно разберемся".

Самое забавное, чем аргументировали постановления об аресте 300 тысяч квартир. "Такое решение власти приняли, чтобы избежать провокаций со стороны Украины", – написали паблики оккупантов. Каких провокаций и каким образом арест этому помешал – никто конечно же не объяснил.

В итоге пообещали, что "в ближайшее время совместно с администрацией главы будет разработан алгоритм действий, который позволит вернуть жилье их собственникам". Но, по словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, никакого алгоритма так и "не случилось". Некоторые местные жители сейчас судятся, чтобы вернуть свое жилье, другие – ходят по инстанциям, пытаясь "добиться справедливости".

Военнослужащий ВСУ Виталий Овчаренко (он родом с Лимана Донецкой области, много лет жил и работал в областном центре) написал о ситуации в своем Telegram-канале.

"Купленное, полученное в наследство, подаренное вам имущество, дончане, которое находится в оккупации, российская грязь, колаборанты, отжимают у вас для заселения в него новых хозяев Донецка – русских и тех, кого они привозят в своем обозе: дагестанцев, бурятов… Такова, дончане, судьба покоренных и захваченных: сначала ваших мужиков гнали на украинские пулеметы, потом делают из вас бомжей, забирая квартиры, а потом ваших жен и дочерей будут разбирать понаехавшие новые хозяева Донбасса. Кстати, они это уже начали – сколько там случаев изнасилований? И сколько наказанных кавказцев?" – написал защитник Украины.

Он убежден, что местным жителям нужно было весной 2014 года выйти на митинг за Украину и отстоять украинский флаг над зданием Донецкой областной государственной администрации.

"Последствия вы теперь жрете. В принципе, и я с вами тоже", – написал Овчаренко, который в 2014 году пошел добровольцем принимать в АТО, а сразу после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года снова вступил в ряды ВСУ.

Сутки на выселение

На захваченных уже в 2022 году территориях ситуация отличается. Например, в Мариуполе жителям разрушенных домов обещали их восстановить, но в итоге кинули. Теперь хочешь квартиру – оформляй ипотеку. То есть плати за то, что оккупанты разбомбили.

Но даже взять ипотеку – та еще задача. Для этого нужно иметь работу с нормальной, официальной зарплатой, а у местных с этим непросто. Оккупанты завезли огромное количество мигрантов из Центральной Азии, которые обходятся намного дешевле, к тому же большинство не оформлены.

Но теперь российские захватчики уже отбирают то жилье, в котором поселились жители Мариуполя и прилегающих районов после жесточайших авианалетов.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале рассказал, что в ночь на понедельник в поселке Каменск (это пригород Мариуполя), в садовом кооперативе "Урожай" вооруженные россияне начали выгонять людей из домов, угрожая оружием. В итоге дали сутки на выселение.

Андрющенко рассказал, что этому предшествовало.

"Несколько дней назад сюда приехали военные из Владивостока. Офицер имел на руках что-то вроде ордеров на заселение, потому просто срезали замки с пустых домов и заселились. Но этого мало. Дело в том, что здесь проживают сотни семей, оставшихся без квартир. Здесь. На собственных дачах или дачах друзей. Так вот вчера офицер из Владивостока вместе с другими п**арами потребовали от всех семей покинуть дома, потому что они (оккупанты. – Ред.) здесь теперь займут все", – рассказал советник мэра.

По его словам, это вызвало негодование и попытку сопротивления со стороны местных жителей. Но закончилось стрельбой в воздух и последующими угрозами.

"Полицаи молчат. Военная комендатура молчит. Гауляйтеры молчат. Не удивительно. Что делать людям – неизвестно. Потому что не сегодня – завтра, они станут реальными бездомными. Я могу только посоветовать ехать в эвакуацию. Не только им, потому что это только начало. Такие дела у Мариуполя. Геноцид не утихает", – добавил Петр Андрющенко.

Как видим, жертвами российских захватчиков стали не только проукраински настроенные местные жители, но и коллаборанты. На этой территории кто с оружием – тот и прав.