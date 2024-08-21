Россияне строят новые укрепления, чтобы защитить Керченский мост: в сети показали спутниковые снимки

Российские оккупанты продолжают усиливать защиту незаконно возведенного ими Крымского моста. Возле него строят параллельное сооружение, которое само напоминает переправу.

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Соответствующие спутниковые снимки появились в сети, а в Telegram-канале "Крымский ветер" обнародовали фотографии объекта. Ранее сообщалось, что для возведения конструкции забивают сваи.

Снимки, фиксирующие активные работы россиян, были сделаны 18 августа.

На данный момент назначение этого сооружения неизвестно. Вероятно, оно предназначено для повышения защиты моста от потенциальных украинских атак, пишет "Милитарный".

Также на спутниковых снимках хорошо видны боновые заграждения по краям Крымского моста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны "Атеш" провели разведку вблизи незаконно построенного Крымского моста. Выяснилось, что российские оккупанты укрепляют защиту моста системами противовоздушной обороны и баржами.

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