Партизаны 'Атеш' рассмотрели новые попытки России оградить Крымский мост от дронов: фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку возле незаконно построенного Крымского моста. Выяснилось, что российские оккупанты укрепляют защиту моста системами противовоздушной обороны и баржами.

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Об этом 10 августа сообщили в Telegram-канале "Атеш". "Атеш" разведал ситуацию возле Крымского моста", – говорится в сообщении.

В частности, партизаны устаносили, что армия России ускоренно укрепляет защиту моста системами ПВО и баржами в связи с активностью Сил обороны Украины на фронте.

Вдоль переправы начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по вбиванию свай для возведения нового заграждения.

Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак безэкипажных катеров (БЭК).

В последние дни на Керченский мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты ПВО, рассказали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что ждать разрушения Керченского моста можно в ближайшие несколько месяцев. По его словам, украинские спецслужбы готовятся к уничтожению незаконного сооружения.

Буданов также отметил, что с военной точки зрения освободить Крым гораздо легче, чем Донбасс. Выбить захватчиков оттуда можно через две ключевые точки, и украинские защитники "уже заходят" на полуостров.

По прогнозу Буданова, наступление РФ на востоке Украины через полтора-два месяца должно пойти на спад. Все это время ВСУ будут влиять на дальнейшую ситуацию, действуя на опережение, говорит глава ГУР.

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