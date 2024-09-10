Агенты 'Атеш' обнаружили точное место размещения ПВО у Чонгарского моста. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" обнаружили систему ПВО С-300В вблизи Чонгарского моста. Они провели разведку, определив точное расположение комплексов ПВО, защищающих полуостров с севера.

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Об этом сообщается в Telegram-канале движения. Данные о позициях ПВО, зенитных установок и радиолокационных систем были переданы Силам обороны Украины.

Как отмечается, в этот раз было зафиксировано место развертывания установки 9А84 из состава ЗРС С-300В в районе Чонгарского моста, соединяющего оккупированный Крым с Херсонской областью.

Полученная информация поможет более эффективно планировать удары по ключевым объектам оккупантов, ослабляя их оборону и приближая освобождение Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно агенты движения "Атеш" провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Она расположена в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области работают партизаны, помогающие Украине бороться против страны-агрессора. В частности, они провели разведку военного аэродрома "Левашово" на окраине Санкт-Петербурга, где базируется 33-й отдельный транспортный смешанный авиаполк ВКС РФ.

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