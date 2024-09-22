Оккупанты на Харьковском направлении в целом перешли к обороне: военный рассказал о ситуации

Российские подразделения, действовавшие на Харьковском направлении с начала российского наступления, до сентября понесли очень серьезные потери. Так что им на подкрепление российское командование отправляет бывших "вагнеровцев" и так называемых добровольцев, завербованных в местах лишения свободы на территории РФ.

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Также на севере Харьковщины россияне преимущественно перешли к обороне и концентрируются на перегруппировке. Об этом рассказал штаб-сержант службы по связям с общественностью 13 БрОП "Хартия" Кирилл Дучко в эфире КИЕВ24.

"Сегодня в нашей полосе враг в основном перешел к обороне, потому что мы снизили потенциал воюющих против нас подразделений. Но действительно мы видим перегруппировку и подкрепление этих подразделений. То есть те подразделения РФ, которые стояли перед нами с мая, они уже не боеспособны. И им дают подкрепление как раз из таких подразделений, как "вагнеровцы", заключенные, – отметил он.

Дучко добавил, что упомянутое "усиление" украинские воины видят, в частности, по попадающему в последнее время в плен контингенту. Он упомянул об одном из последних случаев захвата пленных воинами "Хартии".

"Пленные, сдавшиеся в плен нашим военным, одному из них было 63 года, он отсидел 4 года, другому 38. И все чаще и чаще мы встречаем выходцев из ЧВК "Вагнер" или же заключенных, добровольно ушедших на войну в Украину за деньги", – рассказал штаб-сержант.

Он не исключает, что россияне могут готовить что-нибудь на севере Харьковщины. Однако Силы обороны готовы к разным сценариям действий врага.

"Мы видим перегруппировку, видим подкрепление, понимаем все риски, взвешиваем за и против – и готовы дать врагу отпор в любую минуту", – заверил Дучко.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты начали использовать на Харьковщине противопехотные мины нового образца. Визуально они напоминают ПФМ-1 "Лепесток".

Известно, что эти новые мины являются минами нажимного действия, они имеют напечатанный на 3D-принтере корпус, внутри которого находится взрыватель и заряд пластида.