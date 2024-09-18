Похожи на 'Лепестки': оккупанты начали использовать на Харьковщине противопехотные мины нового образца. Видео

Российские оккупанты начали использовать на Харьковщине противопехотные мины нового образца. Они похожи на ПФМ-1 "Лепесток".

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Об этом сообщили в ОТУ "Харьков". По имеющейся информации это мины нажимного действия, они имеют напечатанный на 3D-принтере корпус, внутри которого находится взрыватель и заряд пластида.

"По размерам и принципу действия новые мины похожи на запрещенную международными конвенциями мину ПФМ-1 "Лепесток". Их небольшой размер и непредсказуемый характер делают их крайне коварными", – говорится в сообщении военных.

Отмечается, что в настоящее время нет проверенных данных о масштабируемости производства этих мин в РФ. Предполагается, что это может быть результатом частной инициативы отдельных производителей.

Эти мины, несмотря на их относительную простоту изготовления, представляют серьезную угрозу жизни наших защитников.

"В связи с новой опасностью призываем к повышенной осторожности в зонах боевых действий и на освобожденных территориях", – резюмировали в ОТУ "Харьков".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОТУ "Харьков" рассказали, что на Харьковском направлении штурмовые группы оккупантов из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии армии РФ отказались от выполнения задач. Их командование планировало возобновить штурмовые действия.

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