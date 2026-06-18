В Ростовской области после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Видео

В ночь на 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково.

Видео дня

После прилетов БПЛА на местной нефтебазе начался масштабный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты ударов по РФ

По сообщениям местных жителей и очевидцев, атака произошла в районе города Гуково. После серии громких взрывов на территории нефтебазы вспыхнул масштабный пожар.

Сильное зарево и столбы дыма после прилета беспилотников были видны за несколько километров от места происшествия. Очевидцы писали в сети, что к ликвидации возгорания были привлечены экстренные службы и пожарные расчеты.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате воздушной атаки поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Чиновник подтвердил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Главные истории дня

Картографическая платформа NASA FIRMS, предназначенная для обнаружения пожаров и тепловых аномалий в реальном времени, зафиксировала возгорание в Гуково по состоянию на утро 18 июня. Спутники заметили масштабные тепловые сигнатуры на территории нефтебазы.

Что известно об объекте

Нефтебаза в городе Гуково представляет собой региональный логистический узел, используемый в основном для хранения, приема и распределения горюче-смазочных материалов и жидкого топлива.

На балансе нефтебазы зафиксированы как малые распределительные цистерны, так и технологические емкости большего объема, предназначенные для хранения дизельного топлива, мазута и бензина.

Гуково находится непосредственно у границы, что делает любые крупные базы ГСМ в этом районе критически важными узлами для снабжения российской оккупационной армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 16 июня украинские войска нанесли новую серию ударов по Краснодарскому краю РФ. Целью удара стала нефтебаза в станице Полтавской Красноармейского района. После прилетов на территории объекта начался масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!