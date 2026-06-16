В Краснодарском крае атакована нефтебаза: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 16 июня украинские войска нанесли новую серию ударов по Краснодарскому краю РФ. Целью удара стала нефтебаза в станице Полтавской Красноармейского района.

Видео дня

После прилетов на территории объекта начался масштабный пожар. Об сообщают мониторинговые Telegram-каналы и местные российские власти.

Результаты ударов

По информации канала Exilenova+, атака осуществлена по нефтебазе в станице Полтавская. После атаки над предприятием поднялся огромный столб дыма.

Очевидцы также опубликовали в сети видео, которые подтверждают поражение объекта нефтяной инфраструктуры.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил удары по региону. Однако российские чиновники утверждают, что возгорание на нефтебазе произошло якобы "в результате падения обломков БПЛА". Оккупанты пишут, что погибших и пострадавших нет.

Главные истории дня

Также местные власти заявили, что к тушению пожара на нефтебазе привлечено 32 человека и 7 единиц техники. После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте работают специальные и экстренные службы.

Министерство обороны России также подтвердило атаку по Краснодарскому краю и рассказало об "успешной работе ПВО". В террористическом ведомстве заявили, что в течение ночи, в период с 20:00 15 июня до 7:00 16 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Интерактивная система мониторинга пожаров NASA FIRMS подтверждает удары по нефтебазе. По состоянию на утро 16 июня спутники зафиксировали тепловые аномалии по всей территории предприятия.

Что известно о предприятии

"Полтавская нефтебаза", расположенная в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края, это крупный узел хранения и перевалки нефтепродуктов. Её резервуарный парк состоит из 28 резервуаров общей вместимостью около 15 тыс. кубических метров.

Объект осуществляет как автомобильные, так и железнодорожные поставки топлива. Он играет важную роль в снабжении сетей АЗС в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Через базу распределяются бензины марок АИ-92 и АИ-95, различные виды дизельного топлива, мазут, керосин и газовое топливо.

Напомним, дроны атаковали химический завод в российском Новомосковске. После ударов на предприятии вспыхнул пожар. Завод задействован в производстве артиллерийских снарядов для российской армии: поставляет производителям октогена и гексогена, используемых в таком производстве, необходимые им уксусную и азотную кислоты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Силы спецопераций провели успешную операцию на нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области России. Военные действовали при содействии российского партизанского движения "Черная искра".

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