Помогал повстанческое движение: ССО провели успешные действия на нефтеперекачивающей станции в РФ

Украинские Силы спецопераций провели успешную операцию на нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области России. Военные действовали при содействии российского партизанского движения "Черная искра".

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Об этом сообщает пресс-служба ССО. В результате операции операторам дронов удалось поразить ключевые элементы станции.

Что известно

В ССО говорят, что перекачивающая станция является важной составляющей магистрального нефтепровода "Сургут – Полоцк", через который сырая нефть поступает из Сибири и далее перекачивается на НПЗ и нефтеналивные терминалы.

Повстанцы добавляют, что именно она обеспечивает транспортировку нефти, в частности в Ленинградскую область, откуда ее отправляют на экспорт.

"После ввода в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы станция вошла в состав компании "Транснафта – Балтика" и стала одним из ключевых элементов логистической цепочки, обеспечивающей экспорт российской нефти через порт Приморск в Ленинградской области", – говорится в сообщении ССО.

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Военные отмечают, что это уже вторая за неделю совместная операция с российскими партизанами, поскольку 12 июня благодаря совместному сотрудничеству был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" в Республике Татарстан, в результате чего была выведена из строя установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7.

Отметим, что "Черная искра" – это российское подпольное повстанческое движение сопротивления, которое проводит диверсионные операции на объектах инфраструктуры ВС РФ и стратегического назначения на территории России и часто сотрудничает с украинскими Силами спецопераций.

Информация о численности, структуре или лидерах организации находится под грифом "совершенно секретно", однако командование ССО Украины официально подтверждает совместное планирование и реализацию боевых задач.

Напомним, СБУ подтвердила удары по нефтебазе "Темп" Росрезерва в городе Рыбинск в Ярославской области РФ. Операцию провели бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, специфический характер горения комплекса привел к редкому явлению в виде "нефтяного дождя". Осадки, смешанные с сажей и недогоревшей фракцией мазута, оставляли темные маслянистые следы на всех поверхностях.

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