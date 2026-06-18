Украина побила российский рекорд по количеству запущенных дронов за сутки: как это произошло

Украина впервые с начала полномасштабной войны превысила максимальное количество беспилотников, которое Россия запускала за сутки. Согласно данным, обнародованным Министерством обороны России, за сутки силы ПВО РФ якобы сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа.

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О рекордных показателях сообщило Министерство обороны РФ в своём официальном сводке. Российское военное ведомство обнародовало данные о количестве якобы сбитых украинских средств воздушного нападения за последние сутки.

Помимо дронов, российская сторона заявила о перехвате четырёх крылатых ракет большой дальности и десяти управляемых авиабомб. Таким образом, нынешняя атака стала самой масштабной по количеству задействованных Украиной БПЛА за всё время войны.

В сообщении издания"Агенство" указано, что российская ПВО уничтожила 992 беспилотника самолетного типа. В то же время Минобороны РФ традиционно сообщает только о сбитых целях, поэтому общее количество запущенных дронов могло быть больше.

Масштаб атаки

По обнародованным данным, нынешний удар не только побил предыдущий украинский рекорд, но и оказался более масштабным, чем крупнейшая суточная атака беспилотниками, которую ранее осуществляла Россия.

Главные истории дня

Предыдущий рекорд Украины был зафиксирован 6 июня 2026 года. Тогда российское оборонное ведомство сообщало о сбивании 911 украинских беспилотников, 13 управляемых авиабомб и четырёх реактивных снарядов HIMARS.

Таким образом, разница между предыдущим и нынешним показателем составила более 80 дронов. Это позволило обновить рекорд по количеству БПЛА, примененных в течение одних суток.

Крупнейший российский удар

Для сравнения: крупнейшая дроновая атака России против Украины с начала полномасштабного вторжения была зафиксирована 24 марта 2026 года. Тогда войска РФ, по имеющимся данным, запустили по украинской территории 948 беспилотников в течение суток.

Текущий украинский показатель, если ориентироваться на данные российского Минобороны, превысил этот рекорд. Речь идет о 992 сбитых дронах, а фактическое количество запущенных аппаратов могло быть ещё больше.

Такие цифры свидетельствуют о дальнейшем росте роли беспилотных систем в войне. В последние месяцы обе стороны регулярно наращивают масштабы воздушных ударов, используя сотни дронов за одну атаку.

Преимущество в дронах

Опубликованная статистика свидетельствует о росте масштабов украинских беспилотных операций в 2026 году. Если в первые годы полномасштабной войны Россия значительно превосходила Украину по интенсивности ударов вглубь территории противника, то в этом году ситуация начала меняться.

По данным украинского мониторингового канала"Око Гора", в марте 2026 года Россия запустила по территории Украины 6462 беспилотника. В то же время ВСУ, если ориентироваться на статистику российского Минобороны по сбитым целям, атаковали территорию РФ с помощью 7551 дрона. Это стал первый месяц, когда украинский показатель превысил российский.

В апреле преимущество вновь было на стороне РФ. Российские войска задействовали 6583 беспилотника, тогда как Украина – 4801. Однако уже в мае украинские силы снова вышли вперед: 8973 дрона против 8150, которые, по имеющимся данным, применила Россия.

Удары по Москве

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня назвал массированный удар по Москве "справедливым ответом" на российские атаки по украинским городам.

"Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва", – заявил глава государства, комментируя последние события.

За несколько часов до этого произошла одна из самых масштабных атак беспилотников на Москву с начала полномасштабной войны. Согласно заявлениям местных властей и видео, опубликованным в соцсетях, беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в десяти местах столичного региона.

Основной целью атаки, по сообщениям, стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. После ударов на территории предприятия зафиксировали как минимум шесть очагов возгорания, в частности на главной установке переработки нефти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 18 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под удар попал железнодорожный мост на участке железной дороги Джанкой – Керчь. На объекте вспыхнул пожар, движение поездов может быть полностью парализовано.

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