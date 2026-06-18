Небо над Москвой затягивает чёрным дымом, россияне в истерике: новые кадры последствий одной из крупнейших атак. Фото и видео

Утром 18 июня столица страны-агрессора подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. После ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Видео дня

Местные жители начали массово публиковать видео последствий атаки. Свежие кадры и реакцию жителей российской столицы опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

Утром 18 июня украинские беспилотники нанесли серию ударов по Москве. Одной из главных целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни на юго-востоке российской столицы. Атака проходила в несколько волн, начиная примерно с 4:30 утра.

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На одном из видео видно, что российская ПВО пытается сбить украинский дрон, однако не попадает.

По предварительным данным, после попаданий на территории предприятия загорелись как минимум два резервуара. В сети появились многочисленные кадры масштабного пожара, на которых виден густой черный дым, затянувший небо над частью города.

Из-за угрозы с воздуха Росавиация ввела в действие план "Ковёр". Ограничения на прием и отправку рейсов действовали в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Часть рейсов задержали или перенаправили на запасные аэродромы.

По оценкам мониторинговых каналов, Московский НПЗ получил серьезные повреждения. Отметим, что предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с проектной мощностью 11–12 млн тонн нефти в год. Оно обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и до 50% – в дизельном топливе.

Напомним, жительница Москвы эмоционально отреагировала на последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод. Россиянка пожаловалась на обломки и густой дым над городом. Также она добавила, что из-за обстрела люди могут не успеть на работу или учебу.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под удар попал железнодорожный мост на участке железной дороги Джанкой–Керчь. На объекте вспыхнул пожар, движение поездов может быть полностью парализовано.

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