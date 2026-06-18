"Когда это закончится?" Россиянка устроила истерику из-за атаки на НПЗ в Москве. Видео

Жительница Москвы эмоционально отреагировала на последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод. Россиянка пожаловалась на обломки и густой дым над городом. Также она добавила, что из-за обстрела люди могут не успеть на работу или учебу.

Видео дня

На записи, опубликованной в сети, россиянка рассказывает об обломках, которые, по её словам, упали в районе происшествия. Женщина утверждает, что видела место падения обломков и предполагает, что произошёл взрыв.

Также жительница Москвы пожаловалась на чёрное небо над городом.

"Когда это закончится? Вон что-то упало, вон там обломки, я не знаю, видите, вон там кусочки лежат... Это просто чёрное небо. Вы все не попадете ни на учебу, ни на работу. Это выглядит настолько ужасно. Я не знаю, когда это закончится", – истерикала россиянка.

В видео присутствует нецензурная лексика

Главные истории дня

Атака на НПЗ в Москве: последние новости

Утром 18 июня украинские беспилотники атаковали Москву. Удар пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод.

По данным мониторинговых ресурсов, после серии ударов на Московском НПЗ загорелись как минимум два резервуара. Видео очевидцев зафиксировало сильное возгорание на территории объекта и густой дым над юго-восточной частью российской столицы.

Атака происходила волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Обломки одного из сбитых дронов упали на территорию торгового комплекса "Садовод". В результате были причинены незначительные повреждения.

Несмотря на значительное количество средств противовоздушной обороны вокруг Капотни, беспилотникам удалось прорваться на территорию предприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила часть беспилотников, однако впоследствии признал, что несколько дронов достигли территории НПЗ. Из-за атаки в столице РФ временно ограничили работу аэропортов Внуково , Домодедово и Шереметьево.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково. После прилета БПЛА на местной нефтебазе начался масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!