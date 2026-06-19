На международной выставке вооружений в Париже показали кадры ударов ВСУ по Москве: россияне в истерике угрожают Франции. Видео

На международной выставке вооружений в Париже посетителям продемонстрировали кадры недавних ударов по Москве, которые транслировались на одном из стендов мероприятия. Рядом была представлена новая украинская баллистическая ракета FP-9.

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Оружие вызвало значительный интерес среди военных делегаций и профильных экспертов. Об этом сообщается в социальных сетях.

Во время международного оборонного форума во французской столице организаторы показали видеозаписи последствий атак беспилотников по Москве. Демонстрация проходила неподалеку от стенда с новейшей украинской ракетой FP-9, которую позиционируют как средство поражения целей в глубоком тылу противника.

Заявленные характеристики ракеты предусматривают дальность полета до 855 километров, скорость около 2200 метров в секунду и боевую часть массой 800 килограммов. При этом ракета демонстрирует точность поражения на уровне около 20 метров и максимальную высоту полета до 70 километров.

Главные истории дня

В социальной сети Х выставка с кадрами ударов по Москве вызвала негативную реакцию со стороны российских пользователей. Одна россиянка даже перешла к угрозам в адрес Франции, заявляя о возможных последствиях для страны из-за подобных экспозиций.

"Ну, как бы и по Парижу не прилетело. Пора напомнить французам, откуда взялось слово "бистро". Сегодняшние украинские удары по Москве показали на выставке оружия в Париже. Наши "самопровозглашенные режиссёры" вышли на международный уровень", — – заявила россиянка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разработали новый морской беспилотник. Аппарат под названием SIRENA имеет на борту мощную установку РЭБ и оснащен ракетами противовоздушной обороны.

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