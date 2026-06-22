Во время войны у любой нации, столкнувшейся с агрессором, есть только один путь к выживанию – полное объединение. Всё, что нас разъединяет, должно быть отложено на потом, на мирное время. Сейчас – время выживания.

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Я повторяю это снова и снова и продолжаю – это единственное, чем я могу повлиять на ход событий.​

Однако вместо монолита мы снова и снова видим, как общество, само по себе или под чьим-то руководством, возводит "заборы" между собой.

Мы постоянно ищем "не таких", "неправильных", "непатриотичных" или "виновных". Это роскошь, которую мы не имеем права себе позволить, особенно во время войны.

Мы уже потеряли 20% территории и половину населения, но это до сих пор не заставило нас задуматься: правильно ли мы поступаем?

Конечно, враг знает о нашей такой "особенности" и поэтому постоянно наносит удары именно туда.

Главными целями любого ИПСО являются:

•​ Ослабление воли противника к сопротивлению;

•​ Укрепление воли к борьбе у своих;

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•​ Завоевание умов и сердец тех, кто еще не определился в этой борьбе.​

Вот третий пункт – самый главный и самый болезненный для Украины.

Большое количество украинцев до сих пор "не определились": нужно ли им такое государство, нужны ли они своему государству, стоит ли его защищать, и если да, то ради чего?

Пока что они уклоняются от обязанностей, потому что не видят в этом государстве ценности для себя.

Это не приговор, это поле деятельности для нас, большинства. Мы должны понять, почему так произошло и почему эти люди не чувствуют связи с государством.

Урок, который нам стоит усвоить.

Это вопрос нашего выживания как государства и нации.

Кстати, хочу напомнить об опыте Великобритании перед Brexit. Тогда никто не верил, что страна выйдет из Европейского Союза. Все были уверены, что подавляющее большинство проголосует "за".​

Но оказалось, что существует огромное количество людей из "меньшинств", недовольных различными аспектами жизни: от языковых или эмиграционных вопросов до налогов. Эти люди годами чувствовали, что их никто не слышит. Когда эти разные группы объединились вокруг общей цели, они изменили историю государства.

Кстати, об этом есть замечательный фильм "Брексит" с Бенедиктом Камбербэтчером в главной роли. Посмотрите, как это делается.​

Мы должны сделать выводы:

​Работать с меньшинством/"инакостью". Мы не должны игнорировать тех, кто колеблется или недоволен. Наоборот, мы должны привлекать их, объяснять ценность государства, строить этот мост, а не сжигать его.​

Остановить раскол. Тех, кто сознательно или бессознательно раскалывает общество, мы должны сразу ставить на место, несмотря на то – свои или чужие, заслуженные или незаслуженные. Никаких внутренних распрей, никакого публичного пожирания друг друга.​

Сосредоточиться на главном: победа – это единственный приоритет. Всё остальное – второстепенно.

​Сейчас пора отложить топоры войны между собой и направить всю энергию на оборонный потенциал государства. Если мы продолжим возводить заборы, мы сами отгородим себя от победы.​

Пора определиться. Пора объединяться. Пора действовать как единый организм.

Лучшим примером в этом для украинцев должна стать армия: здесь всем наплевать, кто ты, на каком языке говоришь, какой у тебя ориентации и в какую церковь ходишь. Здесь все объединены вопросом уничтожения врага всеми имеющимися силами и средствами. Все остальное – не имеет никакого значения!

Слава ВСУ!