85 лет назад нацистская Германия начала наступление на украинскую землю, принеся с собой смерть и разрушения. Эта война должна была навсегда остаться трагической страницей XX века.

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Тогда Украина заплатила за победу над оккупантом страшную цену. От 8 до 10 миллионов украинцев погибли, более 2,2 миллиона человек были вывезены на принудительные работы в Германию. Десятки миллионов лишились своих домов. Были разрушены сотни городов и почти 30 тысяч сел. Потери Украины превысили совокупные потери Великобритании, США, Канады и Франции.

Казалось, такие трагедии человечество оставило в прошлом.

Но в апреле 2014 года Россия, действуя по преступному приказу путина, развязала войну против Украины, а 24 февраля 2022 года враг начал полномасштабное вторжение.

Фактически россия повторила то, что когда-то сделали нацисты.

Об этих параллелях уже сказано много. Поэтому сегодня важно помнить другое: память о миллионах жертв той войны учит нас не только скорби, но и стойкости. Учит тому, что зло может казаться сильным, но никогда не бывает непобедимым.

Вечная память всем, чьи жизни унесла Вторая мировая война. И искренняя благодарность каждому, кто защищает Украину сейчас.