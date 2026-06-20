Армия России за месяц боевых действий потеряла под Константиновкой два батальона

За месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В результате погибшими и ранеными враг потерял примерно два батальона.

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Упорство, с которым российское командование "стирает" свои подразделения об оборону Константиновки, объясняется тем, что в Москве этот город считают "воротами" к Краматорско-Константиновской агломерации. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.

Россия за месяц "стерла" об Константиновку два батальона живой силы

По данным военного, с 16 мая по 16 июня только в полосе обороны 100 ОМБр россияне потеряли 395 военнослужащих убитыми и 515 ранеными.

"В общей сложности речь идет о 910 оккупантах – то есть о двух батальонах, которые были уничтожены в ноль", – подчеркнул Хоминский.

Он добавил, что в Константиновке сейчас находятся до 130 российских солдат. Они располагаются в разных частях города. Преимущественно речь идет о хорошо подготовленных оккупантах.

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"Очевидно, что это не "чмони", это не вчерашние рекруты. Это хорошо обученные штурмовики и разведчики, которые заходят в город для выполнения определенных задач", — рассказал представитель бригады.

По словам Хоминского, перед россиянами, проникшими в Константиновку, командование поставило задачи по срыву украинской логистики, организации засад и проведению локальных штурмов.

Пресс-офицер 100-й ОМБр подчеркнул, что Константиновка остается одной из ключевых целей России, поскольку является "воротами" в Краматорско-Константиновскую агломерацию.

Он также рассказал, что в зоне ответственности бригады россияне резко увеличили применение беспилотников – как разведывательных, так и FPV, ударных БПЛА и дронов для дистанционного минирования. Таким образом они пытаются обеспечить себе преимущество в воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам пресс-секретаря Сил обороны юга Владислава Волошина, у оккупантов возникли серьезные проблемы с дронами на южном фронте. Значительная часть вражеских БПЛА выходит из строя еще до выполнения боевых задач.

Причинами становятся технические неисправности, ошибки в эксплуатации и даже "дружественный огонь".

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