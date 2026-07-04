В Санкт-Петербурге прогремели взрывы: в порту зафиксированы многочисленные прилеты, горит нефтяной терминал. Фото и видео

Утром 4 июля в российском Санкт-Петербурге прогремели взрывы. Под ударом оказался Петербургский нефтяной терминал, там вспыхнул пожар, в порту фиксируются взрывы.

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Атакованный терминал является критически важным логистическим узлом России для экспорта нефти и топлива. О поражении сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Об атаке на Санкт-Петербург в Exilenova+ сообщили в 06:29.

"Родина бункерного чучела, первое попадание", – написали авторы канала, напомнив о том, что российский диктатор Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге, и сопроводив сообщение фотографией с последствиями удара.

По данным Exilenova+, к 06:30 было зафиксировано как минимум два попадания.

"Еще одно попадание, горит нефтяной терминал Санкт-Петербург", —– говорилось в сообщении.

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Там заявили о "масштабных попаданиях в порт" в так называемой северной столице РФ.

Удар по Петербургскому нефтяному терминалу подтвердили в OSINT-сообществе world.militares.

"Украинские войска вновь атаковали нефтяной терминал Санкт-Петербурга. На фотографиях, которыми поделились жители, видно несколько пожаров, вспыхнувших на территории терминала", – говорится в сообщении.

Координаты: 59.86985165266729, 30.15942170326848

В разгар атаки на Ленинградскую область россияне видели дроны.

Кроме того, они "любовались" прилетами.

Во время утренней атаки под удар также мог попасть Кронштадт, где пришвартованы российские военные корабли.

Тем временем пожар на терминале всё больше разгорался.

"Петербургский нефтяной терминал" расположен на юго-востоке Петербурга. Он является одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.

На территории терминала расположено 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллионов тонн в год.

Расстояние от государственной границы до подвергшегося нападению терминала составляет более 1000 км.

Этот терминал уже подвергался атаке со стороны Сил обороны 3 июня этого года. Тогда на его территории также вспыхнул мощный пожар.

После той атаки аналитик Игар Тишкевич в блоге на OBOZ.UA объяснял, почему атака на "Петербургский нефтяной терминал" крайне важна.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Reuters, украинские атаки остановили второй по величине завод по производству бензина в России. Речь идет о "Нижегороднефтеоргсинтез" или НПЗ НОРСИ в Кстово, Нижегородская область РФ. Предприятие прекратило работу 2 июля.

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