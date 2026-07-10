В Краснодарском крае РФ атакован НПЗ: поднялся дым. Фото и видео

В ночь на 10 июля в Краснодарском крае РФ прозвучали взрывы. После них местные жители наблюдали дым и зарево от пожара.

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По сообщениям россиян, прилетело по Ильскому НПЗ в полусотне километров от Краснодара. Подробности сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Первое сообщение об атаке на НПЗ "Ильский" в канале появилось в 03:33 ночи.

"Ильский (поселок в Северском районе Краснодарского края. – Ред.), местные сообщают, что был атакован НПЗ", – отметили в Exilenova+.

В канале также собрали видео, снятые очевидцами атаки: на них видны зарево от пожара и дым, поднимающийся в небо в районе нефтеперерабатывающего завода.

Главные истории дня

Сами россияне в местных чатах активно обсуждают громкие взрывы и упоминают и о Северском районе, и об атаке на нефтеперерабатывающий завод.

Ильский нефтеперерабатывающий завод (ООО "КНГК-ИНПЗ") – это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России Его проектная мощность составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.

На предприятии производят автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и битум.

Поскольку НПЗ расположен в Краснодарском крае, поблизости с черноморскими портами, он играет важную логистическую роль в поставках горюче-смазочных материалов для группировок российских войск, в частности на юге РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Это предопределило его судьбу: из-за непосредственного участия в обеспечении оккупационных сил После начала полномасштабной агрессии этот НПЗ неоднократно становился целью ударов украинских дальнобойных беспилотников: атака в ночь на 10 июля стала по меньшей мере 17-ой.

В последний раз по Ильскому НПЗ прилетало 2 июня: тогда на предприятии произошел пожар, впоследствии в Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Ильский".

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