Наибольшим вызовом остается баллистика: украинская ПВО в июне сбила 89% воздушных целей. Инфографика

В течение июня Россия применила против Украины почти шесть тысяч ударных беспилотников и ракет различных типов. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили или обезвредили почти 5,3 тысячи воздушных целей — общая эффективность работы ПВО во время массированных атак составила 89%.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве также привели соответствующую инфографику.

ПВО уничтожила 90% российских беспилотников

Большую часть российских средств воздушного нападения в июне составляли беспилотники типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие дроны.

Всего за месяц было обнаружено 5749 беспилотников. По данным Минобороны, около 90% из них удалось уничтожить или обезвредить.

При этом непосредственно средствами противовоздушной обороны было сбито 3173 дрона. Остальные цели, зачтенные в общий показатель обезвреживания, могли быть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или они были утрачены из поля зрения и не достигли намеченных целей.

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Девять из десяти крылатых ракет удалось уничтожить

Высокую эффективность украинская противовоздушная оборона продемонстрировала и при перехвате российских крылатых ракет.

В июне силы ПВО обнаружили 66 ракет типа "Калибр", "Искандер-К", Х-101 и других подобных целей.

Из них было сбито 59 ракет, что составляет около 90% от общего количества.

Сложнее всего перехватывать баллистические ракеты

Главным вызовом для украинской противовоздушной обороны остаются российские баллистические ракеты.

В течение июня было зафиксировано 114 баллистических и других высокоскоростных целей, среди которых ракеты типа "Искандер", "Кинжал" и 48Н6ДМ.

Украинские силы смогли уничтожить 45 таких целей – около 40% от общего количества.

В Министерстве обороны пояснили, что для перехвата баллистических ракет требуется значительное количество специализированных ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Именно эти системы способны эффективно противодействовать баллистическим целям, которые движутся с чрезвычайно высокой скоростью и атакуют по сложной траектории.

Украина призвала партнеров передать ракеты PAC-3 со складов

В Минобороны подчеркнули, что Украина вместе с международными партнерами продолжает работать над системным расширением возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

В то же время союзников призвали передать Украине имеющиеся на их складах ракеты-перехватчики, необходимые для защиты городов и объектов критической инфраструктуры от российских ударов.

Увеличение количества ракет PAC-3 должно усилить возможности Украины в борьбе именно с баллистическими ракетами, которые на данный момент остаются самыми сложными целями для украинской ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что партнеры пообещали передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитного ракетного комплекса Patriot. По словам главы государства, этой помощи все равно недостаточно для отражения российских атак. Президент заявил, что Украина вместе с США и другими партнерами работает над возможностью собственного производства ракет-перехватчиков.

8 июля на саммите НАТО в турецкой Анкаре президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Эксперты отмечают, что наладить производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине будет не просто. Создание такого производства займет годы из-за сложности технологий, жесткого экспортного контроля со стороны США и проблем с цепочками поставок.

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