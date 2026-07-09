"Пройдут годы": в Bloomberg указали на нюанс, связанный с производством ракет Patriot в Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО поддержал идею налаживания производства ракет-перехватчиков Patriot в Украине, однако, как отмечают эксперты, реализовать её в кратчайшие сроки не удастся. Создание такого производства займет годы из-за сложности технологий, жесткого экспортного контроля со стороны США и проблем с цепочками поставок.

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Дополнительным вызовом станет необходимость защитить будущие производственные мощности от российских ударов. Об этом сообщает Bloomberg.

Что затрудняет запуск производства ракет для систем Patriot

Эксперты отмечают, что развертывание производства ракет Patriot в Украине, особенно в промышленных масштабах, станет чрезвычайно сложным и длительным процессом. Степень сложности будет зависеть от того, какой именно тип перехватчиков планируется выпускать.

Наибольшие трудности связаны с ракетой PAC-3, предназначенной для перехвата баллистических целей. Она считается одной из самых современных в мире систем противовоздушной обороны, стоит около 5 миллионов долларов за единицу и в настоящее время производится только на предприятиях в США и Японии.

Руководитель направления обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер подчеркивает, что налаживание производства таких ракет займет годы, поэтому ожидать его запуска в ближайшее время не стоит.

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"Кроме того, способность Украины быстро производить беспилотники и ракеты может не распространяться на производство Patriot, учитывая строгий контроль над технологиями, который осуществляют США", – добавила она.

Дефицит компонентов и угроза ударов

Кроме того, дополнительным препятствием для запуска производства являются и без того перегруженные цепочки поставок компонентов. А создание новой производственной линии потребует специализированного оборудования, подготовки персонала и наладки технологических процессов, что неизбежно увеличит сроки реализации проекта.

Аналитики отмечают, что отдельные элементы, в частности корпус ракеты, можно изготавливать без особых технических трудностей. В то же время производство твердотопливных двигателей, маневренных двигателей PAC-3 и высокоточной системы наведения представляет собой гораздо более сложную задачу, ведь эти компоненты требуют передовых технологий и не могут быть созданы из стандартных промышленных материалов.

В частности, головку самонаведения для ракет PAC-3 в настоящее время выпускают только компания Boeing для американских производственных линий и Mitsubishi Heavy Industries в Японии.

Эксперты также обращают внимание на то, что любое предприятие по производству такого вооружения на территории Украины почти наверняка станет одной из главных целей российских ударов. Именно поэтому часть аналитиков считает, что более безопасным вариантом могло бы стать размещение такого производства за пределами Украины, например в Польше, что значительно снизило бы риски для реализации проекта.

"Если бы я этим занимался, я бы попросил украинцев построить завод в Польше, иначе он станет главной мишенью", – подчеркнул старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк.

В то же время Соединенные Штаты уже работают над наращиванием выпуска ракет Patriot после значительного использования этих перехватчиков во время войны с Ираном. Однако даже для американской оборонной промышленности это остается непростой задачей. Компания Lockheed Martin прогнозирует, что утроить объемы производства удастся не раньше 2030 года.

Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико объяснила, что главным препятствием остаются узкие места в глобальных цепочках поставок. Именно дефицит отдельных компонентов и производственных мощностей в настоящее время сдерживает темпы увеличения выпуска ракет, что создает дополнительные трудности и для потенциального запуска такого производства в Украине.

"Даже если Украина построит производственный завод, ей все равно нужно будет создать сеть поставщиков. Это является серьезным вызовом для оборонно-промышленной базы", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите НАТО в турецкой Анкаре Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсуждали вопросы укрепления украинской ПВО и мирных переговоров. Кроме того, глава Белого дома добавил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

"Мы дадим украинцам возможность производить Patriot. Это технически сложная вещь, но я думаю, вы быстро справитесь. Через 2–3 месяца сможем разместить заказ. Мы говорили, что в Украине будет лицензия на выпуск Patriot. Это нужно сделать", – сказал он.

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