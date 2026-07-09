В Твери и Михайловске беспилотники атаковали нефтебазы: поднялся чёрный дым. Фото и видео

Утром 9 июля в российском городе Тверь прогремели мощные взрывы. Местная нефтебаза "Тверьнефтепродукт", расположенная в южной части города, подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В Ставропольском крае целью атаки стала нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт".

Видео дня

После прилетов по предприятиям начался масштабный пожар. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности происшествия в Твери

По словам местных жителей, около четырех часов утра в небе над городом раздался характерный звук двигателей беспилотников. Вскоре после этого сработали системы противовоздушной обороны, и в районе промзоны "Элеватор", где сосредоточены топливные резервуары, прозвучали взрывы.

В результате удара на территории нефтебазы вспыхнул пожар. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых видны открытое пламя и густой столб черного дыма над объектом.

Главные истории дня

Согласно анализу OSINT-сообщества World Militares, украинские войска атаковали нефтехранилище в городе Тверь. На фотографиях, опубликованных местными жителями, видно возгорание в одном из резервуаров.

Атака в Ставропольском крае

В ночь на 9 июля жители Ставропольского края также сообщали о взрывах. Там целью атаки стала нефтебаза в Михайловске, которая специализируется на хранении, перевалке и реализации нефтепродуктов через другие нефтебазы и сеть АЗС на юге и в центре России.

Губернатор Ставропольского края подтвердил атаку на регион и выдал, что на "территории промышленного объекта" начался пожар. На месте работают экстренные службы.

Объект в Михайловске выполняет роль распределительного узла. Сюда топливо доставляется крупным оптом (в основном железнодорожным транспортом с нефтеперерабатывающих заводов компании, ближайший из которых Волгоградский НПЗ), а отсюда развозится бензовозами по сети АЗС и частным мелкооптовым заказчикам (например, агропредприятиям).

База специализируется на приеме и хранении светлых нефтепродуктов (различные марки бензина и дизельное топливо).

Что известно об объекте в Твери

Объект ООО "Сбытовое объединение "Тверьнефтепродукт" представляет собой крупную базовую нефтебазу и является дочерней структурой ПАО "Сургутнефтегаз". Объект выполняет стратегическую роль в логистической цепочке региона. Это ключевой узел накопления, хранения и распределения готового моторного топлива в Тверской области.

Непосредственно по соседству с нефтебазой "Тверьнефтепродукт" расположено государственное топливное хранилище "Красная заря" Росрезерва. Это существенно повышает статус объекта, так как базы Росрезерва напрямую предназначены для стратегического хранения топлива на случай затяжных кризисов или крупных военных нужд.

Удары по таким объектам, как Тверская нефтебаза, оказывают не столько моментальный тактический, сколько накопительный стратегический эффект на российскую армию и оборонно-промышленный комплекс.

Тверская область находится в относительной близости к Москве и является важным транспортным коридором на Северо-Западе РФ. Поражение распределительного хаба усложняет оперативную заправку военной техники, которая перебрасывается по железным и автомобильным дорогам через регион, а также снабжение местных военных частей.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что масштабные удары беспилотниками по Москве и Санкт-Петербургу в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России могут заставить кремлевское руководство пересмотреть свое отношение к войне. Он выразил убеждение, что психологический эффект от атак на территории РФ будет постепенно ослаблять готовность российского диктатора продолжать боевые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удар по предприятию АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске и химическому заводу в том же городе. В настоящее время продолжается уточнение масштабов повреждений и результатов поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!