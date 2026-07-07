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Украина поразила два предприятия ВПК в Брянской области, нефтебазу аэродрома "Белгород" и объекты в Крыму. Фото

Катя Поплюйко
War
1 минута
1,3 т.
Также под удар попали два железнодорожных моста
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Силы обороны провели ряд успешных операций на территории страны-агрессора, а также в оккупированных Крыму и Донецкой области. Наши защитники нанесли удары по предприятиям ВПК в Брянской области и нефтяному объекту аэродрома "Белгород".

Кроме того, были нанесены удары по железнодорожным мостам и складам материально-технических средств. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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