Украина поразила два предприятия ВПК в Брянской области, нефтебазу аэродрома "Белгород" и объекты в Крыму. Фото
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Силы обороны провели ряд успешных операций на территории страны-агрессора, а также в оккупированных Крыму и Донецкой области. Наши защитники нанесли удары по предприятиям ВПК в Брянской области и нефтяному объекту аэродрома "Белгород".
Кроме того, были нанесены удары по железнодорожным мостам и складам материально-технических средств. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.