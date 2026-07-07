"Теневой флот выходит из режима ожидания": СБС поразили за ночь восемь российских танкеров. Видео

Ночью 7 июля украинские Силы беспилотных систем поразили 8 танкеров теневого флота России, а также один сухогруз и один паром. Все танкеры находятся под международными санкциями.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Всего за эти сутки в оперативной глубине противника на временно оккупированных территориях "Птицы" СБС результативно поразили 58 законных военных целей.

Что известно

Эффективную операцию провели пилоты "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

"8 танкеров теневого флота РФ были обнаружены и обезврежены за одну ночь пилотами "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", – отметил "Мадяр".

Все пораженные танкеры идентифицированы, это:

"Венера-3"

"Санар-1"

"Санар-17"

"Климена"

Тети

Алексей Саврасов

Пенелопа

выясняется

Суда имеют грузоподъемность по 7000 тонн, длину по 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.

"Воздушный морской бой в ночь на 7 июля вышло на промышленный уровень: косяк из 8 танкеров с топливом, один сухогруз и один паром", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Там добавили, что объекты получили сильные повреждения и горят.

"Санкции с неба свободолюбивой украинской Птицы СБС в действии", – написал "Мадяр".

В целом в течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на временно оккупированных территориях "Птицы" СБС результативно поразили 58 законных военных целей, сообщил "Мадяр".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина нанесла удары по двум предприятиям ВПК в Брянской области, нефтебазе аэродрома "Белгород" и объектам в Крыму. Силы обороны провели ряд успешных операций на территории страны-агрессора, а также в оккупированных Крыму и Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!