"Теневой флот выходит из режима ожидания": СБС поразили за ночь восемь российских танкеров. Видео
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Ночью 7 июля украинские Силы беспилотных систем поразили 8 танкеров теневого флота России, а также один сухогруз и один паром. Все танкеры находятся под международными санкциями.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Всего за эти сутки в оперативной глубине противника на временно оккупированных территориях "Птицы" СБС результативно поразили 58 законных военных целей.
Что известно
Эффективную операцию провели пилоты "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".
"8 танкеров теневого флота РФ были обнаружены и обезврежены за одну ночь пилотами "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", – отметил "Мадяр".
Все пораженные танкеры идентифицированы, это:
- "Венера-3"
- "Санар-1"
- "Санар-17"
- "Климена"
- Тети
- Алексей Саврасов
- Пенелопа
- выясняется
Суда имеют грузоподъемность по 7000 тонн, длину по 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.
"Воздушный морской бой в ночь на 7 июля вышло на промышленный уровень: косяк из 8 танкеров с топливом, один сухогруз и один паром", – говорится в сообщении.
Там добавили, что объекты получили сильные повреждения и горят.
"Санкции с неба свободолюбивой украинской Птицы СБС в действии", – написал "Мадяр".
В целом в течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на временно оккупированных территориях "Птицы" СБС результативно поразили 58 законных военных целей, сообщил "Мадяр".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина нанесла удары по двум предприятиям ВПК в Брянской области, нефтебазе аэродрома "Белгород" и объектам в Крыму. Силы обороны провели ряд успешных операций на территории страны-агрессора, а также в оккупированных Крыму и Донецкой области.
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