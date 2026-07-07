Сейчас наступает та самая, самая густая тьма, которая бывает перед рассветом. Последние ракетные удары по мирным украинским городам особенно тяжелы из-за беспомощности – к нам долетела вся запущенная баллистика. И это беда.

Видео дня

И этой беды будет больше, потому что у россии есть баллистические ракеты, а PAC-3 для "Патриотов" у нас нет.

Но новая ли это ситуация для нас? Нет, не новая. Более года с начала вторжения сбивать баллистические ракеты было нечем, и они все попадали в цели. Первые "Патриоты" заработали в Украине в конце весны 2023 года. Их было очень мало, и только летом 2024 года нам поступило достаточное количество ракет и комплексов.

То есть сама по себе ситуация, когда россия безнаказанно наносит по нам ракетные удары, и ракеты долетают до цели, не нова. Новость в другом: наши дроны и ракеты теперь долетают на несколько тысяч километров вглубь россии. И эта совершенно новая ситуация даёт надежду, что ночь российского террора закончится и наступит утро свободы Украины.

Главные истории дня

Силы обороны нанесли удар по крупнейшему российскому НПЗ в Омске, и этот удар будет ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ. Дефицит топлива в россии становится не ситуативным, а СИСТЕМНЫМ. Очевидно, что выведенные из строя такие огромные объемы переработки и транспортировки невозможно быстро восстановить.

А значит, экономические и социальные проблемы будут нарастать. Особенно социальные. Заметили, что все истерики свиномордых в тиктоках по поводу бензина направлены не на нас, а на свою ВЛАСТЬ? Это ещё не бунты, но происходит ПРИВЫКАНИЕ критиковать власть. Раньше это было немыслимо, а теперь такие видео записывают массово, и никому за критику власти ничего не грозит. А значит, критики будет больше.

При этом очевидно, что способность ВСУ достигать целей ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. Тот самый Омский НПЗ – лучший пример того, что раньше было недостижимым, а сейчас красиво горит сразу во многих местах.

Подводя итог, у меня следующие мысли. Нам сейчас очень больно, и в ближайшее время будет ещё больнее. Но свинорейху будет нанесён ущерб несоизмеримо больший.

Огромные размеры россии – это и плюс, и минус. У них просто не будет возможности импортировать достаточное количество топлива, чтобы полностью покрыть потребности российской армии и огромной страны.

Не знаю, сработает ли 40-дневный план Зеленского на 100%, но точно знаю, что через месяц россияне будут вспоминать сегодняшние очереди за топливом как старые добрые времена.

Потому что хорошие времена для россиян закончились. Теперь начнутся плохие, злые, сердитые времена свирепых украинцев, которые защищают свою землю от оккупантов. Мы #победим