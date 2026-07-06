30 июня во время выполнения боевой задачи по перехвату российских ударных беспилотников в Полтавской области погиб весь экипаж военного вертолета Ми-8. Четверо военнослужащих до последнего выполняли миссию по защите украинского неба, прикрывая подразделения Сил обороны и участвуя в отражении воздушной атаки.

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О гибели военных сообщил Бродовский городской совет, а обстоятельства трагедии уточнило полтавское издание "Зміст".

Экипаж погиб во время боевой миссии в Полтавской области

Трагедия произошла 30 июня 2026 года во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских беспилотников.

Как сообщает издание "Зміст", вертолёт Ми-8 потерпел крушение вблизи села Старицковка Полтавского района. Военные выполняли боевую миссию по защите воздушного пространства Украины, прикрывали подразделения Сил обороны и участвовали в перехвате российских дронов.

В результате трагедии погибли:

командир экипажа, капитан Юрий Ворон;

летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов;

бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль;

воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

7 июля Бродовская община провожает защитников в последний путь.

Главные истории дня

Командир экипажа Юрий Ворон с детства мечтал стать военным летчиком

Капитан Юрий Станиславович Ворон был старшим летчиком вертолетной группы вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Он родился 29 июня 1996 года в Бродах на Львовщине. Учился в гимназии имени Ивана Труша и еще с детства решил посвятить свою жизнь военной авиации. После школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

По окончании учебы проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды", постоянно совершенствуя своё лётное мастерство.

Первый боевой опыт получил во время Операции объединенных сил, а после начала полномасштабного вторжения России совершил десятки боевых вылетов, защищая украинское небо и поддерживая украинские подразделения на земле.

За службу был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого, а также другими государственными и ведомственными наградами.

У Героя остались жена, сын и родители.

Валентин Мукшинов был полным кавалером ордена "За мужество"

Майор Валентин Андреевич Мукшинов служил старшим штурманом-летчиком вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Он родился 29 мая 1991 года в Киеве и учился в Черниговском военном лицее.

С первых дней полномасштабной войны офицер выполнял боевые задачи на различных участках фронта. Сослуживцы знали его как мужественного, опытного и высокопрофессионального летчика, который неоднократно проявлял самоотверженность во время боевых вылетов.

За личную храбрость Валентин Мукшинов стал полным кавалером ордена "За мужество". Также он был удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

У него остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Богдан Хмиль отвечал за боеготовность боевого вертолёта

Старший лейтенант Богдан Олегович Хмиль занимал должность бортового авиационного техника вертолетной эскадрильи.

Он родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. После окончания школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, где обучался по специальности "Авиационный транспорт".

В марте 2022 года начал службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

Богдан неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета. Он отвечал за техническое состояние боевой машины, тщательно готовил её к каждому вылету и отличался профессионализмом, ответственностью и преданностью военной присяге.

За службу был награждён знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

У Героя остались жена и родители.

Михаил Деряга встал на защиту Украины в 2023 году

Младший сержант Михаил Васильевич Деряга был старшим воздушным стрелком вертолетной группы 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Он родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности "Строительство и гражданская инженерия".

С ноября 2023 года проходил военную службу в составе бригады армейской авиации.

В составе экипажа Ми-8 он участвовал в выполнении боевых задач по защите воздушного пространства Украины. Побратимы вспоминают его как смелого, решительного военнослужащего, пользовавшегося уважением среди личного состава и командования.

Михаил был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и орденом "За мужество" III степени.

У Героя остались жена, сын, родители и брат.

До последнего выполняли боевую задачу

Экипаж до последнего выполнял свой воинский долг, защищая украинское небо от российских беспилотников.

"Их мужество, профессионализм и самопожертвование навсегда останутся в памяти благодарного народа", – подчеркнули в Бродовском горсовете.

Четверо военных погибли вместе, выполняя одну боевую миссию, до последнего оставаясь на своём посту во время защиты Украины от очередной российской воздушной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Военный вертолёт был сбит противником.

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