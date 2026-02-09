Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации 'Херсон'

Украина понесла тяжелую и невосполнимую потерю – с боевого задания не вернулся экипаж штурмового вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Военное воздушное судно было сбито врагом, все члены экипажа погибли.

Об этом 9 февраля бригада сообщила в соцсетях. Подробности трагедии не раскрывают.

"С болью сообщаем о невосполнимой утрате. С боевого задания не вернулись наши собратья – экипаж вертолета Ми-24", – говорится в сообщении.

На каком направлении произошла потеря, не уточняют.

В бригаде отметили, что их погибшие собратья были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы.

"Только лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. они были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы", – говорится в заметке.

Потери в войне с Россией – последняя информация

17 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания погиб еще один экипаж украинского вертолета Ми-24 – 12-й отдельной бригады армейской авиации. На борту машины находилось четверо членов экипажа. Где именно разбилось воздушное судно, не сообщается, все, кто были на борту, погибли.

8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб старший штурман истребителя Су-27, подполковник Евгений Иванов из 39-й бригады тактической авиации. Самолет выполнял очередной вылет, и, по предварительным данным, ситуация развилась внезапно.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября 2025 года на Запорожском направлении погиб летчик Су-27 майор Александр Боровик, который выполнял боевой вылет. Трагедия произошла во время захода истребителя на посадку. Погибшему было 30 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!