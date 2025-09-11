На Запорожье во время выполнения боевого задания разбился украинский Су-27: все обстоятельства трагедии

Летчик Вооруженных сил Украины Александр Боровик в четверг, 11 сентября, погиб во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 на Запорожском направлении. Ему было 30 лет.

О потере сообщили в 39-й бригаде тактической авиации. Как отмечается, трагедия произошла около 13:30.

Александр Николаевич Боровик родился 19 апреля 1995 года.

Был летчиком 39-й бригады тактической авиации, имел звание майор.

В подразделении сообщили, что Александр Боровик погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27.

"Причины и обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра...Вечная память Герою!" – говорится в сообщении.

Дополняется...