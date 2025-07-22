На Волыни разбился украинский Mirage-2000, пилот катапультировался: все обстоятельства инцидента

Вечером во вторник, 22 июля, в Украине во время выполнения полетного задания разбился истребитель Mirage-2000. Пилот успешно катапультировался, его состояние стабильное.

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Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, произошел отказ авиационной техники. Пилот доложил об этом руководителю полетов.

"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле – без пострадавших", – сказано в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что назначена специальная комиссия для установления причин авиационного происшествия.

О том, что инцидент произошел на Волыни, сообщили местные паблики.

Украина получила первые французские истребители Mirage-2000 в феврале 2025-го года. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он не назвал количества поставленных истребителей, однако отметил, что они прибыли с украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции.

Уже вскоре в ВСУ показали, как истребитель Mirage-2000 впервые сбил крылатую ракету в украинском небе. Была уничтожена ракета россиян Х-101 во время массированной атаки 7 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 марта объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 2 млрд евро. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отметил, что также в планах увеличение в Вооруженных силах Украины количества французских истребителей Mirage-2000.

Как писал OBOZ.UA, 16 мая в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что потеряли связь с одним из истребителей F-16 во время отражения вражеской воздушной атаки. Пилот успешно катапультировался, он был найден и эвакуирован.

Сообщалось, что летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. На борту F-16 возникла нештатная ситуация, поэтому пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и катапультировался.

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