Летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой: в Воздушных силах заявили о потере F-16

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что потеряли связь с одним из истребителей F-16 вночь на 16 мая, во время отражения вражеской воздушной атаки. Пилот успешно катапультировался, он найден и эвакуирован.

Видео дня

Как сообщила утром в пятницу пресс-служба Командования Воздушных сил, связь с самолетом потеряли около 03:30. Истребитель в это время выполнял задание по отражению вражеского воздушного нападения.

По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку.

"Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался. Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован", – говорится в сообщении ведомства.

Состояние пилота удовлетворительное – он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже начала работу, информировали в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля во время воздушного боя погиб 26-летний летчик F-16 Павел Иванов. Военный совершал рискованный полет, выполняя задание в условиях высокой опасности.

Президент Владимир Зеленский присвоил защитнику звание Герой Украины посмертно. В Воздушных силах ВСУ отмечают, что летчики F-16 работают на пределе возможностей техники и собственных сил и постоянно рискуют своей жизнью, защищая небо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!