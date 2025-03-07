Исторические фото: в ВСУ показали, как истребитель Mirage-2000 впервые сбил крылатую ракету в украинском небе

Истребители Mirage-2000 Воздушных сил, предоставленные Францией Украине, уже сбивают ракеты оккупантов в украинском небе. Их первые достижения – уничтожение крылатых ракет россиян Х-101 во время массированной атаки 7 марта.

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Исторические фото от украинского пилота за штурвалом Mirage-2000 обнародовал Генштаб ВСУ. Спасибо партнерам за эту технику, отметили в командовании.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что в ночь на 7 марта оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры нашей страны.

Воздушную атаку захватчиков отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000.

"Стоит отметить, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", – добавили в ПС.

Всего было сбито 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см, 8 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 100 ударных БпЛА. Кроме того, до десяти вражеских ракет – они не входят в статистику сбитых – не достигли своих целей.

Mirage 2000 – французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом. Это был основной боевой самолет воздушных сил Франции в начале XXI века.

Всего построено более 600 самолетов и производственную линию Mirage 2000 остановили в 2007 году. Пилоты ВС Франции пересели в кабины многоцелевых истребителей Dassault Rafale.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в октябре прошлого года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна передает Украине обновленные истребители Mirage 2000-5F.

Перед отправкой в нашу страну они были модернизированы для применения нового ракетного вооружения и усовершенствованы системы радиоэлектронной борьбы.

В феврале министерство обороны Франции сообщило о передаче первой партии Mirage 2000-5F, точное количество переданных самолетов не было обнародовано.

И сегодня, 7 марта, Mirage 2000 были впервые применены силами ПС ВСУ для отражения российского ракетно-дронового удара.

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