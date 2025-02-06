Украина получила первые французские истребители Mirage 2000: что о них известно

В четверг, 6 февраля, в Украину прибыли первые французские самолеты Mirage 2000. Теперь они встанут на защиту украинского неба, управляемые пилотами Вооруженных сил, прошедшими подготовку во Франции.

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Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он напомнил, что 6 июня 2024 года, ровно восемь месяцев, назад президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине Mirage 2000.

"Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли несколько месяцев подготовки во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", – написал Лекорню.

Напомним, в октябре Лекорню анонсировал, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года (январе-марте).

Тогда он говорил, что они будут оснащены новейшими системами для типа земля – воздух и защитой от РЭБ.

Что известно об истребителях Mirage 2000

Mirage 2000 – многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом. Был разработан в 1970-е годы компанией Dassault Aviation.

Был основным боевым самолетом ВС Франции, пока в 2000-х Воздушные силы страны не начали замену Mirage 2000 на истребитель Dassault Rafale.

Всего построено более 600 самолетов. Производство Mirage 2000 было остановлено в 2007 году после поставки последнего самолета Греции.

Модификация Mirage 2000-5, которую получает Украина, была обновлена в конце 1990-х.

Она имеет усовершенствованный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

Позже истребитель получил оборудование для ударов по земле, что позволяет применять ракеты "воздух – земля" типа Storm Shadow и SCALP, а также французские КАБы AASM, опыт применения которых уже имеют украинские летчики.

РЛС "Миража" от компании Thales позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км, одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем.

Mirage 2000 способен эффективно отличать цели на фоне земли, что не под силу советским истребителям. Пилоты ВСУ неоднократно указывали, что сбивать "Шахеды" является сложной задачей, поскольку бортовая РЛС может ошибаться при поиске цели.

По назначению и характеристикам Mirage схож с F-16. Оба истребителя принадлежат к четвертому поколению НАТО, но часто именно французские называют лучшими.

Mirage быстрее F-16 (2,3 тыс. км в час против 2 120 км/ч) и выше летает (на высоте 18 км против 15 км у F-16).

Кроме того, F-16 "не потянет" SCALP/Storm Shadow, а для "Миража" – это "привычное оружие", отмечает руководитель военных программ "Стратегия ХХІ века" Павел Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря стало известно, что пилоты Воздушных сил ВСУ завершили подготовку на Mirage 2000-5F. А украинские инженеры прошли обучение по обслуживанию этих самолетов.

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