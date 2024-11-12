Будут оборудованы для боевых действий: Франция подтвердила передачу Украине шести истребителей Mirage

Правительство Франции официально подтвердило предстоящую передачу шести сверхзвуковых истребителей Mirage 2000-5F Украине. Французские "Миражи" станут вторым типом западных военных самолетов, предоставленных странами-партнерами Украины для отпора российской агрессии, после того, как Киев получил первые американские F-16 в этом году.

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Об этом сообщают издания Army Recognition и Business Insider. Mirage 2000-5F будут оборудованы для боевых действий в Украине.

Передача французских истребителей в ответ на рост потребностей военной поддержки Украины является существенным шагом со стороны Парижа. Ведь самолеты Mirage 2000-5F все еще находятся на вооружении французских Воздушно-космических сил, и должны были оставаться в эксплуатации до 2029 года.

Французские "Миражи" усилят украинские воздушные силы. Кроме того, их важность состоит еще и в том, что тренировку пилотов для этих истребителей будет осуществлять Франция, что позволит частично облегчить ситуацию с задержками в программах обучения пилотов для F-16 в западных странах.

Министр вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню заявил, что самолеты будут оборудованы для боевых действий в Украине.

"Но самым важным из всего является обучение пилотов и механиков в Нансе", - отметил Лекорню.

Напомним, что передачу самолетов Украине анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон в начале июня этого года, после месяцев переговоров между правительствами двух стран, хотя точное количество самолетов тогда не называлось.

Первые "Миражи" запланировано поступят в Украину в первой половине 2025 года, давая возможность украинским пилотам и техникам завершить обучение.

Как пояснил Макрон в интервью французскому изданию Le Figaro, истребители Mirage 2000-5F оптимизированы для боя воздух-воздух, в отличие от более старых версий Mirage 2000C или Mirage 2000D класса "воздух-земля".

Самолеты, которые предоставят Украине, претерпят технические модификации и усовершенствования для их адаптации к конкретным оперативным потребностям в войне с РФ.

Военные эксперты отмечают важность возможности обучения пилотов и механиков для "Миражей" параллельно F-16 как важному преимуществу.

Так, генерал-майор армии США в отставке Гордон "Скип" Дэвис, бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО в отделе оборонных инвестиций, назвал "большим делом" то, что Франция будет обучать украинских пилотов и техников, "поскольку обучение является немного узким местом для F -16".

Майкл Бонерт, эксперт по воздушной войне корпорации RAND, отметил, что "большим преимуществом" является то, что "французы имеют свой учебный конвейер, поэтому они могут осуществлять независимое обучение безотносительно того, что происходит в США или где-либо".

Джордж Баррос, эксперт по военным вопросам Института изучения войны, сказал Business Insider, что США имеют "существенное узкое место в учебе, когда речь идет о получении квалификации пилотами".

"У вас может быть сколько угодно воздушных средств, но если у вас нет квалифицированных пилотов, знающих, как это делать правильно, тогда у вас нет возможностей", - добавил Баррос.

Что известно об истребителях Mirage 2000-5

Mirage 2000 – многоцелевой одномоторный реактивный истребитель, основной боевой самолет воздушных сил Франции в конце 20 – начале 21 века.

До 2030 года Франция намерена заменить свой флот "Миражей" на новые истребители Rafale. По данным Reuters, Париж также пытается убедить другие страны, у которых есть самолеты "Мираж", поставлять их Украине.

В целом истребитель Mirage 2000-5 оснащен следующими ракетами:

– "воздух – воздух" MICA с дальностью до 80 км и инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения;

– противокорабельная Exocet с дальностью до 50-70 км в зависимости от высоты полета;

– "воздух – земля" SCALP с дальностью до 500 км без экспортных ограничений;

– противорадиолокационная AS37 Armat с дальностью до 120 км.

РЛС самолета производителя Thales позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км. Она может одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем из них.

Как сообщал OBOZ.UA:

Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В нем будут самолеты, оснащенные крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения ударных задач. Также они получат ракеты класса "воздух-воздух" MICA.

Истребители Mirage схожи с F-16 по назначению и характеристикам, и являются четвертым поколением истребителей НАТО. Эксперты рассказали, чем отличаются самолеты Mirage 2000 и F-16.

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