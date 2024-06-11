Чем отличаются самолеты Mirage 2000 и F-16: мнение экспертов

В Украине ожидают получения американских истребителей F-16 и французских Mirage 2000 – оба являются боевыми самолетами четвертого поколения. При этом только F-16 полноценно модернизировались и совершенствовались все эти годы, поэтому они действительно являются полноценными многофункциональными самолетами. Это имеет решающее значение при боевом применении.

В то же время, обучение на Mirage 2000 для украинцев могут проходить несколько быстрее. Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на слова экспертов, среди которых американские пилоты, авиаторы и представители Пентагона в отставке, а также украинские пилоты боевой авиации, которые согласились дать свои оценки на условиях анонимности.

По их словам, боевые способности самолета определяют возможности радаров, систем защиты, РЭБ и т.д., а также то, какое вооружение могут нести эти самолеты. Эта информация является военной тайной, так что данные, указанные в открытых источниках, часто не соответствуют действительности.

Чем отличаются Mirage 2000 и F-16

Mirage 2000 года свой первый полет выполнил в 1978 году, введен на вооружение ВВС Франции в 1984 году в своем варианте ПВО. Было выпущено 600 Mirage 2000, половина из которых пошли на экспорт в 8 стран: в Бразилию, Египет, Грецию, Индию, Перу, Катар, Тайвань, ОАЭ.

Он достигает в длину около 14 метров, размах крыльев – около девяти метров, имеет пустой вес 7500 килограммов и развивает максимальную скорость до 2,2 Маха, или около 2700 километров в час.

F-16 первый полет совершил в 1976 году, на вооружение ВВС США встал в 1979 году в своем варианте ПВО. Было выпущено более 4600 F-16, которые в разное время становились на вооружение более чем в 25 странах мира.

Имеет длину фюзеляжа около 15 метров и размах крыльев около девяти метров, его пустой вес – 9000 килограммов, достигает максимальной скорости более чем на 2 Маха, или около 2400 километров в час.

О недостатках и преимуществах французских самолетов

Один опытный американский пилот в отставке, летавший на F-16, указал на несовершенство конструкционных особенностей Mirage 2000. Идет речь в частности про дельтавидное крыло треугольной формы, которое "не может хорошо маневрировать во время ближнего боя".

Зато другой бывший пилот американского истребителя сказал, что "французы делают хорошие вещи" и украинские пилоты используют их как следует.

Так, хотя F-16 и "преобладают по всем показателям", Mirage 2000 могут стать дополнением для украинской истребительной авиации, которая сейчас состоит только из советских МиГ-29 и Су-27, заявил отставной американский военный, который в свое время также летал на F -16.

Также стоит заметить, что если Mirage 2000 смогут нести французско-британские ракеты SCALP/Storm Shadow, то это будет самая большая разница по сравнению с F-16, ведь последние не могут нести французские ракеты.

Украинский боевой летчик рассказал, что обучение на Mirage 2000 для наших пилотов может проходить быстрее, чем на F-16, ведь требования к уровню владения английским языком, а также к знанию западных тактик и процедур здесь не столько строгие.

"Также отпадет необходимость искать и нанимать инструкторов из компаний-подрядчиков или места в учебных центрах, а можно будет напрямую проводить подготовку в строевых частях с действующими военными инструкторами", – объяснил собеседник.

Напомним, что Франция передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Также страна-партнер будет учить украинских пилотов – об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эти самолеты схожи с F-16, которые также ожидает Киев, по назначению и характеристикам, и являются четвертым поколением истребителей НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ заявили, что истребители Mirage 2000, которые Франция планирует передать Украине, достаточно современны и могут эффективно выполнять боевые задачи. Однако американские F-16 являются приоритетным типом самолетов для украинской армии.

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