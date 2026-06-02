В Генштабе подтвердили поражение НПЗ 'Ильский', корабля врага и ряда других целей: детали операций. Фото и видео

Во время серии ударов по военным и стратегическим объектам на территории России и временно оккупированного Крыма были поражены нефтеперерабатывающий завод "Ильский", зенитный комплекс "Панцирь-С1" и корабль оккупантов в районе базирования. Также подтверждено повреждение ряда объектов топливной инфраструктуры РФ.

В частности поражения Новошахтинского и Саратовского нефтеперерабатывающих заводов, имеющих значение для обеспечения российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

