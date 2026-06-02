Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае: произошел пожар. Фото и видео

В ночь на 2 июня Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ подвергся атаке беспилотников. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, который зафиксировали очевидцы с расстояния нескольких километров.

Объект стал одной из целей ночного налета дронов. Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+.

На обнародованных в сети кадрах видно момент удара беспилотника по территории предприятия. Видео было снято местными жителями, которые во время атаки слышали многочисленные взрывы. Съемка велась примерно в 3,5-4 километрах от завода.

Ильский НПЗ расположен в поселке Ильский Северского района Краснодарского края, примерно в 50 километрах от Краснодара. Площадь производственной площадки составляет 72 гектара.

Предприятие относится к числу ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа России. Завод осуществляет приемку, хранение и переработку углеводородного сырья, а также отгружает готовую продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом.

Проектная мощность первичных технологических установок Ильского НПЗ достигает около 6,6 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит легкие и тяжелые нефтяные фракции, газойль, керосин, мазут и битум.

Сырье для переработки поступает не только из России, но и из Казахстана, Азербайджана и других стран. Часть продукции экспортируется в государства Европы, Азии, Африки и Америки.

Нынешняя атака стала как минимум 16-м ударом по Ильскому НПЗ с начала полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины проводят результативные операции по поражению нефтяной инфраструктуры противника на российской территории. По состоянию на май уровень первичной переработки нефти в РФ сократился примерно на 40%.

