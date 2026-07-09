Поражено 12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтяной терминал и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Силы обороны провели ряд результативных операций по прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины. В ночь на 9 июля наши защитники поразили 12 танкеров, буксир, сухогруз и нефтяной терминал противника.

Видео дня

Кроме того, был нанесён удар по нефтетопливному терминалу в Ростовской области и складу боеприпасов россиян в Луганской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подробности операций Сил обороны

Прошлой ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов на территории России. Операция была проведена в рамках мер, направленных на ослабление военно-экономического потенциала страны-агрессора.

"Так, были поражены 12 танкеров, один буксир и один сухогруз Российской Федерации в акватории Азовского моря. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что пораженные суда выполняли важные логистические задачи для армии РФ. В частности, они обеспечивали поставки горюче-смазочных материалов военным группировкам РФ, а также использовались для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Главные истории дня

Кроме того, эти суда играют важную роль в экспорте энергоносителей, который остается одним из главных источников финансирования российской войны против Украины.

"Также нанесен удар по нефтеналивному терминалу "Юг Руси" в Батайске (Ростовская обл., РФ). Зафиксирован пожар в районе предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты удара уточняются", – отмечается в сообщении.

Этот объект играет важную роль в перевалке нефтепродуктов, предназначенных для экспорта, а также обеспечивает топливом и смазочными материалами российские войска на южном направлении. Кроме того, он является одним из источников валютных поступлений, которые Россия использует для финансирования войны против Украины.

"Также был поражен склад боеприпасов противника в районе Сорокиного Луганской области", – добавили в Генштабе.

В ведомстве заверили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут последовательно проводить операции, направленные на ослабление военного потенциала России и противодействие ее вооруженной агрессии.

Напомним, на днях Силы обороны провели ряд успешных операций на территории страны-агрессора, а также в оккупированных Крыму и Донецкой области. Защитники нанесли удары по предприятиям ВПК в Брянской области и нефтяному объекту аэродрома "Белгород". Кроме того, были нанесены удары по железнодорожным мостам и складам материально-технических средств.

Как писал OBOZ.UA, в Генштабе на днях сообщили, что Украина вывела из строя почти 43% нефтеперерабатывающих мощностей России. Только за последний месяц были успешно поражены 8 нефтеперерабатывающих заводов и более 60 резервуаров с сырой нефтью и нефтепродуктами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!