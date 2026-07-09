Вчера, 8 июля, из США поступили громкие – нравится кому-то это слово или нет – новости, которые сводят на нет всю кремлевскую дипломатию, все заявления и все манипуляции.

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Вашингтон подготовил для россии ответ, от которого у оккупантов точно отнимет дар речи.

Вчера, именно в тот момент, когда по Киеву идут обстрелы, вылезает рупор Кремля Писков, вылезает в европейскую прессу и начинает поучать нас миру.

Писков, вдруг то ли забыл, а то ли на самом деле притворяется шлангом, хотя он и является еще одним резиновым изделием, кто именно пересек украинскую границу на танках, кто запускает ракеты по городам, кто наносит удары по энергетике и больницам, – но виновными в войне он, конечно же, назвал Европу и США.

По кремлевской логике, агрессор – это не тот, кто напал, а тот, кто мешает агрессору добить жертву.

Более того, Кремль уже сам проговорился. Их так называемая "спецоперация" давно превратилась в полномасштабную войну. И они сами это признают, потому что когда Запад помогает Украине оружием, в Москве вдруг начинают говорить не о "спецоперации", а о войне.

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То есть, они пришли нас убивать, годами называли это освобождением, а теперь сами признают – это война. Просто война, которую они и принесли на нашу землю.

И, вишенка на этом торте, заявление Пискова о том, что война может закончиться, причём закончиться она может уже на следующий день. А дальше обычная история: если Украина просто подарит россии оккупированные территории, а главное – юридически признает их российскими.

Это логика грабителя, который ворвался в квартиру и говорит: "Давайте по-мирному просто перепишите на меня жилье, и конфликт будет исчерпан".

Но пока в Кремле рисуют эти нелепые фантазии, на саммите НАТО в Анкаре прилетел ответ от американцев. Трамп официально заявил, что США предоставят Украине право самостоятельно разрабатывать и производить ракеты для систем Patriot.

То есть вместо того, чтобы просто просить готовые боеприпасы, Белый дом запускает передачу технологий высшего уровня, чтобы мы сами производили перехватчики против российской баллистики.

И, в дополнение к этому, госсекретарь США Марко Рубио прямо подчеркнул, что обстрелы российских НПЗ – это именно та эскалация, которая способна положить конец этому конфликту.

Понимаете? То есть Вашингтон официально подтвердил, что будет помогать Украине наносить удары вглубь российской федерации, чтобы заставить рф закончить войну.

Поэтому, пока Писков жалуется иностранным журналистам на несправедливость жизни, украинские силы обороны дают Москве единственное юридическое признание, и это на самом деле единственный вариант, который они способны понять.

Вчера, на фоне всех этих бесконечных заявлений и атак, наши военно-воздушные силы сбили очередной российский истребитель, а именно Су-35, который несет смерть нашим прифронтовым городам и селам, разрушая дома, школы и больницы управляемыми авиабомбами.

Это не единственный удар по российской военной машине.

На воде в тылу оккупантов тоже началось движение в одну сторону. Только за последние 72 часа нашими дронами было поражено 21 судно в Азовском и Чёрном морях. Среди них 19 танкеров, один сухогруз и один паром в Керчи.

Чтобы вы поняли масштаб этих поражений: по объему россия выпросила у Казахстана примерно один средний танкер бензина, примерно 50 тысяч тонн.

То есть их логистика нефтепродуктов не просто просела, она продолжает систематически страдать после наших ударов по их нефтепереработке, складам и топливной инфраструктуре.

Также в течение ночи были нанесены удары еще по шести электроподстанциям. В общей сложности это уже 50 пораженных энергоузлов оккупантов буквально за одну неделю.

Российская логистика, энергетика, экономика ускоренными темпами переходят в аварийный режим. Держится только внутренняя политика, но и ей осталось недолго.

И вот здесь главное: россия понимает не мирные инициативы Пискова, россия понимает потери, сбитые самолеты, сгоревшие подстанции, танкеры, выбитые склады, уничтоженные мосты и, конечно же, технику и живую силу.

Все эти кремлевские ультиматумы не имеют отношения к миру – это попытка заставить Украину капитулировать под красивой дипломатической обложкой.

Поэтому, друзья, на врага нужно давить еще сильнее. С этим прекрасно справляются наши силы обороны, не веря и не надеясь на их мирные сигналы, не питая наивной мысли, что Москва просто когда-нибудь проснётся доброй. Этого не будет.

Они останавливаются не тогда, когда им что-то объясняют, просят или идут на уступки, – они останавливаются исключительно тогда, когда у них заканчивается возможность продолжать войну.

Поэтому можете написать в комментариях: верите ли вы хоть одному слову этих персонажей, и сколько ещё подстанций, самолётов и танкеров должно сгореть, чтобы до них наконец дошло.

Украина не торгует своей землей, своими людьми и своим правом на существование. Украина отстаивает это право, в первую очередь, благодаря нашим силам обороны на поле боя.

Поэтому поддерживайте наши силы обороны!

Слава Украине!