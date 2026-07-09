Это уже стратегический уровень: что стоит за ударами по российским центрам космической связи и как это повлияет на ход войны в Украине

Силы беспилотных систем ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли удары по российским центрам космической связи "Дубна" и "Владимир". Но на фоне атак на НПЗ и "логистического локдауна" этому было уделено меньше внимания, хотя значение на ход последующих событий – колоссальное. И вот почему.

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Но прежде чем подробно рассказать о произошедшем, хочу обратить внимание на крайне важный момент. А именно – благодаря чему любая общевойсковая наступательная операция или даже оборонная может уповать на успех или наоборот.

Общевойсковая операция наступательного или оборонного характера всегда и неизменно базируется на двух фундаментальных основах – связи и логистике. Если не работает (или недостаточно) одна из этих компонент, сразу же проседает вся концепция наступления или обороны. Но хуже всего, когда полностью нейтрализуются обе.

Мы в последние несколько месяцев много говорим о "логистическом локдауне", о том, что Силы обороны Украины режут на временно оккупированных территориях среднетыловую логистику и какой это имеет эффект. В социальных сетях форсят видео с горящими и взрывающимися бензовозами, фурами, с ударами по мостам, но практически не уделяют внимание другому направлению крайне плотной работы Сил беспилотных систем, активизировавшейся в начале этого года на фоне отключения Starlink – лишению россиян средств связи.

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Глух, нем и ослеплен

После того, как были введены ограничения, не позволяющие российским войскам применять терминалы Starlink для коммуникации, возможности врага по координированию наступательных действий сразу же просели по эффективности. Однако РОВ весьма оперативно перешли на общевойсковую связь, а также альтернативные методы коммуникации.

Помимо сохранивших относительную работоспособность у РОВ сервисов Telegram, Discord – для видеосвязи, проведения конференций, а также практически все трансляции видео с разведывательных и ударных дронов, AlpineQuest – упрощающую ориентирование на местности и оценку рельефно-ландшафтных особенностей участка ведения боевых действий и т.д., россияне также стали пытаться масштабировать коммуникацию классическими методами.

В зоне БД возводились Wi-Fi-мосты, устанавливались и устанавливаются ретрансляторы, телекоммуникационные узлы и т.д. Но в отличие от космического и высокотехнологичного Starlink это не обеспечивает того уровня качества связи как американская глобальная система спутникового интернета. Кроме того, все эти объекты уязвимы для удара. И Силы обороны Украины развернули также системную охоту на каждый передатчик, антенну, ретранслятор, который только попадался в объектив камеры fpv-дронов и middle-strike.

Вместе с тем как СБС ВСУ вырезают логистику на материковом юге и востоке, параллельно велась и ведется не менее масштабная работа по вырезанию российской связи на тактическом и оперативно-тактическом уровне. А это наравне с нехваткой материально технического снабжения войск представляет собой ничуть не меньшую, а равноценную проблему, усиливающую эффект первой.

Но удар по ЦКС в Дубне это не тактический и даже не оперативно-тактический, а стратегический уровень связи для всех российских войск как на территории РФ, так и за ее пределами. Причем не только тех, что находятся в Украине, но и намного дальше!

Стратегический уровень без связи

Согласно предварительной информации, 22 июня СОУ поразили в ЦКС "Дубна" (Московская область) ряд объектов, а именно:

– аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, применяемой для спутниковой связи;

– технический объект, относящийся к комплексу зданий управления центром;

– главный производственно-административный корпус, где была размещена аппаратная линия связи и непосредственно пульт управления спутниковой связью.

Также был осуществлен удар по ЦКС "Владимир" в Гусь-Хрустальном Владимирской области в результате чего были серьезно повреждены:

– аппаратно-программный корпус;

– аппаратно-технический корпус;

– главная антенна комплекса высотой 25 метров.

А 30 июня удар по ЦКС "Дубна" был закреплен повторным налетом.

Всего на территории России размещено шесть центров космической связи, которые обеспечивают управление и обмен данными российской спутниковой группировки связи, а также предоставляют возможность круглосуточного вещания телевидения, интернета и прочие телекоммуникационные услуги гражданскому сектору.

В свою очередь ЦКС "Дубна" и "Владимир" являются крупнейшими в РФ, обеспечивавшими основную долю как коммуникации для РОВ, так и гражданских. Следовательно, на оставшиеся четыре центра будет возложена куда большая нагрузка, с которой они вряд ли смогут справиться. Особенно если и по ним что-то прилетит…

Но не об этом речь.

Две гнилые ножки стула

РОВ развернули весенне-летнюю наступательную кампанию 2026 года, имея в своем условном "стуле" выбитые две ножки. А именно – отсутствие сил и средств для быстрого прорыва обороны СОУ, с опорой лишь на пехотную компоненту, плюс истощенные технические и технологические как средства, так и решения для поддержки наступления. В распоряжении командования РОВ оставались лишь относительно стабильные и незыблемые связь и логистика.

Но начиная с февраля-марта Силы обороны Украины неспешно, но интенсивно наращивая, стали масштабировать удары по среднетыловой логистике. И с мая по июнь полностью взяли под свой контроль большую часть маршрутов материкового юга Украины.

Параллельно (и менее медийно заметно) велась другая борьба с противником – вырезание средств связи. И так же, как в случае с логистикой, это масштабировалось, превращаясь в полное оглушение и ослепление оккупантов на передовой. Но удар по Центрам космической связи "Дубна" и "Владимир" – это уже стратегический уровень оглушения противника.

Причем речь идет не только о нейтрализации систем космической связи коммуникации РОВ, но и возможности обеспечения трансляции пропаганды 24/7 россиянам.

То есть, Россию не просто погружают в топливный, экономический, социальный и гуманитарный кризис, но и делают инъекцию антидота от вируса пропаганды путем оглушения и ослепления.

Хотя куда интереснее обстоятельство потери возможности коммуникации РОВ в зоне боевых действий. Ведь без логистики и связи вести наступательные действия невозможно, а оборона становится неэффективной и хрупкой. А когда оборона становится таковой…

Далі буде!

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".