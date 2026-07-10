Задымли весь горизонт: в сети появились кадры горящих российских танкеров в Азовском море. Фото и видео

В течение трёх дней украинские военные сообщали о поражении российских танкеров в Азовском море, а также об ударах по нефтяным объектам портов "Крым" и "Кавказ". 9 июля в соцсетях появились видео, на которых, как утверждается, запечатлена атака ударных беспилотников Сил обороны Украины на танкеры теневого флота РФ.

Видео дня

Кадры опубликовал украинский Telegram-канал Supernova+. Авторы также привели оценку OSINT-исследователей, проанализировавших видеозапись. "При детальном просмотре видео можно с уверенностью утверждать, что танкер "Санар-17" полностью уничтожен", – говорится в сообщении.

Огонь над морем

По обнародованным данным, за трое суток в Азовском море было поражено 19 российских танкеров. Кроме того, ударам подверглась инфраструктура порта "Крым" в Керчи и порта "Кавказ" в Тамани, которые используются для перевозки топлива в оккупированный Крым.

Главные истории дня

Сообщается, что украинские Силы беспилотных систем применяют новую тактику, направленную на ограничение поставок топлива на полуостров. Это происходит после заявлений президента РФ о намерении обеспечивать Крым топливом по суше и по морю.

Как писал OBOZ.UA, 6 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" обнародовал видео атак беспилотников по военным целям РФ. На записи, по его словам, были зафиксированы удары по системам противовоздушной обороны в Крыму и двум танкерам в Азовском море, которые перевозили топливо на оккупированный полуостров.

Также среди поражённых целей он назвал нефтебазу "Керчь" в Керчи, радиолокационную станцию "НЕБО-У" и зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" в районе Глазовки.

Подробности ударов

Накануне Telegram-канал Exilenova+ опубликовал фотографии двух танкеров в Азовском море до момента их поражения. Отмечалось, что длина каждого из судов составляет 143 метра.

7 июля Роберт Бровди сообщил о поражении ещё восьми танкеров."8 танкеров теневого флота РФ подстрелили и подожгли за 1 ночь пилоты "Кайрос" 414-й обр "Птицы Мадяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", – написал он.

По словам командующего, той же ночью были нанесены удары также по сухогрузу и пароме. Он отметил, что корабли с топливом "сильно повреждены, горят".

Список судов

Среди пораженных танкеров Роберт Бровди назвал "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тете", "Алексей Саврасов", "Пенелопа" и "Иван Черемисинов".

Он также заявил, что все перечисленные танкеры находятся под международными санкциями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ нанесла удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем РФ и складам врага.

Также ночью в России были атакованы НПЗ в Саратове, химзавод в Нижнекамске, поражены танкеры.

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