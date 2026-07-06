Силы беспилотных систем поразили в Азовском море два танкера оккупантов с бензином для Крыма. Видео

В ночь на 6 июля Силы беспилотных систем совместно с Военно-морскими силами нанесли удар по двум танкерам с топливом для временно оккупированного Крыма. Под ударом оказались и другие цели оккупантов.

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Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, также известный как Мадяр. Он обнародовал кадры, на которых запечатлены последствия ударов.

В ходе ночной операции беспилотники нанесли точные удары по 47 военным целям в тылу противника и в его оперативной глубине.

В частности, в Азовском море были поражены два танкера так называемого теневого флота. Суда перевозили топливо из района Таганрога во временно оккупированный Крым. По информации "Мадяра", каждое судно перевозило по 7 тысяч тонн топлива, что составляет примерно 200 вагонов-цистерн.

Кроме того, в Керчи была поражена нефтебаза, где после атаки возник пожар.

Также во время российской ракетной атаки на Украину были поражены и уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 "Триумф". Одна установка находилась на огневой позиции в Брянской области, другая — в укрытии на территории временно оккупированного Крыма.

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Кроме того, под удар попала радиолокационная станция "Небо-У", расположенная в оккупированном Крыму.

Напомним, Силы беспилотных систем продолжают ударную кампанию во временно оккупированном Россией Крыму. Полуостров все больше погружается во тьму: только в ночь на 3 июля бойцы СБС нанесли удары по десятку электроподстанций и газовой компрессорной станции.

Также OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны продолжают наносить потери российским оккупантам как в России, так и на временно оккупированных территориях. 4 июля они поразили вражеский вертолёт над Азовским морем.

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