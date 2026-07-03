"Рубильник выключен": "Мадяр" рассказал о поражении ряда электроподстанций в Крыму. Видео

Силы беспилотных систем продолжают ударную кампанию во временно оккупированном Россией Крыму. Полуостров всё больше погружается во тьму: только в ночь на 3 июля бойцы СБС поразили там десяток электроподстанций и газовую компрессорную станцию.

Видео дня

Всего же за ночь воины СБС успешно поразили почти полусотню целей. Подробности, а также видео поражений опубликовал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Что известно

"Птицы СБС подают напряжение оккупантам. Крымский рубильник: за ночь отключено +10", отметил Бровди.

По словам командующего СБС, этой ночью на оккупированных территориях Украины украинские пилоты БПЛА поразили 48 целей. В случае с Крымом защитники сосредоточились на электроподстанциях, однако в перечне пораженных объектов — не только они.

Так, в ночь на 3 июля в оперативной глубине подразделениями беспилотных систем в Крыму были поражены:

Главные истории дня

Электроподстанция ПС 35 кВ Тарханкутской ВЭС в населенном пункте Окуневка . Поражение осуществили бойцы 9-го батальона "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"

в населенном пункте . Поражение осуществили бойцы 414-й обр СБС "Птахи Мадяра" Электроподстанция ПС 35 кВ "Тарханкут" в Черноморском ( батальон "Кайрос" 414-го отдельного полка СБС "Птахи Мадяра"), АР Крым,

в Черноморском ( 414-го отдельного полка СБС "Птахи Мадяра"), АР Крым, Электроподстанция ПС 110 кВ "Белогорск" в одноимённом населённом пункте. По ней нанесли удар дроны 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд"

Электроподстанция ПС 110/35 кВ "Выпасное" в населенном пункте Выпасное подверглась удару со стороны сил Главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс"

в населенном пункте со стороны сил Главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" Электроподстанция ПС 110 кВ "Саки"" в Саках, её посетили "птички" 412-й отдельной бригады беспилотных систем "Nemesis"

в Саках, её посетили "птички" Электроподстанция ПС 110 кВ "Таврия" в населённом пункте Ключи . Её поразили бойцы 1-го Отдельного центра беспилотных систем.

в населённом пункте . Её поразили бойцы Электроподстанция ПС 110 кВ "Николаевка" в населённом пункте Винницкое также столкнулась с дронами 1 ОЦ СБС

в населённом пункте также столкнулась с дронами Электроподстанция ПС 110 кВ "Старый Крым" в одноимённом населённом пункте обязана своим поражением бойцам 413 ОПБС "Рейд"

Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская" в населенном пункте Карьерное подверглась атаке дронов 1 ОЦ СБС

в населенном пункте подверглась атаке дронов 1 ОЦ СБС Газовая компрессорная станция "Ключи" в населенном пункте с таким же названием также подверглась атаке дронов под управлением операторов 1 ОЦ СБС.

Кроме того, украинские пилоты уничтожили российский ЗРК "Тор" в населённом пункте Смирново Запорожской области. Ослабили вражескую ПВО бойцы 9-го батальона "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра".

"Мы устоим. Москва падет", – заверил "Мадяр".

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Белгороде также были атакованы электроподстанции. В нескольких районах города вспыхнули пожары. Областной центр частично обесточен, россияне также жаловались на перебои с водоснабжением.

Под ударом оказались как минимум две электроподстанции. Кроме того, местные власти подтвердили нанесение удара по неназванному "инфраструктурному объекту", который, по данным отдельных источников, может оказаться важным для российской оборонной промышленности заводом "Энергомаш"

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