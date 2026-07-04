ВСУ сбили вертолёт противника над Азовским морем: первые подробности
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Силы обороны продолжают наносить потери российским оккупантам как в России, так и на временно оккупированных территориях. 4 июля они сбили вражеский вертолёт над Азовским морем.
Также были нанесены удары по ряду других целей оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Силы обороны поразили вражеский вертолёт
Поражение вражеского вертолета было осуществлено 4 июля.
"Поражен вертолёт противника в акватории Азовского моря. Степень повреждений уточняется", – отметили в Генштабе.
Других подробностей о поражении в Генштабе пока не привели.
Другие пораженные цели противника
Также в ГШ сообщили о продолжении кампании по уничтожению вражеской логистики: на временно оккупированной территории Луганской области стало на один мост меньше.
"Поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств", – говорится в сообщении.
Кроме того, защитники нанесли удары по двум пунктам управления противника в районе Шахтерского в Донецкой области, складу БПЛА в Титаровке, ремонтному подразделению в Старобельске и складу горюче-смазочных материалов в Луганске.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны ночью 4 июля нанесли удары по Санкт-Петербургу: после взрывов загорелся нефтяной терминал.
Также зафиксированы многочисленные попадания в порту, есть попадания и в Кронштадте, где базируются вражеские военные корабли.
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