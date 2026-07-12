Силы беспилотных систем поразили 14 российских судов за ночь: видео

Бойцы Сил беспилотных систем продолжают охоту на российский "теневой флот". В ночь на 12 июля они поразили ещё 10 вражеских танкеров и 4 парома.

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За неделю количество ударов по вражеским судам достигло 90. Об этом сообщил командующий СБС Роберт ""Мадяр" Бровди.

За ночь враг потерял десяток танкеров и несколько паромов

Масштабный "танкероцид", за результатами которого пристально следит вся Украина, продолжился прошлой ночью.

В Азовском море пилоты СБУ поразили ещё 14 вражеских судов: 10 танкеров и 4 парома противника.

Всего за неделю, с 6 по 12 июля, по словам "Мадяра", количество пораженных вражеских судов достигло 90 единиц . Таким образом, вражеский "теневой флот" стал еще слабее.

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"Каждые 112 минут недели "МоЛоЧКой" кормили танкер, буксир, сухогруз или другое спецплавсредство хробаков", – описал интенсивность ударной кампании в акватории Азовского моря Бровди.

Он пообещал, что продолжение непременно последует. И заверил, что конечная цель непременно будет достигнута – и "Москва ляжет".

Ранее о поражении вражеских танкеров и паромов подтвердили и в Генштабе. Там также заявили об ударе по Сизранскому НПЗ на территории РФ. Там вспыхнул пожар. По предварительным данным, была поражена важная установка первичной переработки нефти.

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