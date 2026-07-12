Враг более 40 раз обстрелял Днепропетровскую область: есть раненые, загорелось поле. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. В воскресенье, 12 июля, враг более 40 раз обстрелял Днепропетровскую область. Пятеро человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.Враг атаковал четыре района области с помощью беспилотников и артиллерии.

Подробности атак

– В Никопольском районе – Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская общины. Повреждены инфраструктура, многоэтажные дома и частные дома, хозяйственные постройки, магазин. Разрушен гараж. Помимо четырёх пострадавших днём, ранения получила и 69-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Главные истории дня

– В Криворожском регионе под ударом оказались сам Кривой Рог и Зеленодольская община. Разрушена инфраструктура, частные дома, автомобиль.

– В Пятихатской общине Каменского района горело поле с пшеницей.

– В Межевской общине Синельниковского района загорелся частный дом.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 июля, российские захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. Враг направил на город беспилотники.

Кроме того, 12 июля российские войска как минимум трижды атаковали "Шахедами" Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказались промышленные объекты города, в результате чего погибли два человека. Кроме того, помимо разрушений на предприятии, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 11 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. В городе, по предварительным данным, четверо раненых, разрушены жилой дом и хозяйственное сооружение. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, из них – 3 детям.

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