Россия продолжает терроризировать людей: в Херсоне оккупанты нанесли удар дроном по автомобилю, есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 12 июля, Россия не прекращала свои террористические атаки. В Херсоне, в частности, оккупанты нанесли удар с помощью дрона по автомобилю, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин. Он рассказал, что вечером враг атаковал с помощью беспилотника автомобиль в Центральном районе города.

"Российские оккупанты продолжают терроризировать с помощью беспилотников гражданский транспорт в Херсоне. В результате удара пострадали 51-летний мужчина и 31-летняя женщина. В настоящее время они находятся в больнице и получают необходимую помощь", – добавил чиновник.

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Ранее сообщалось, что 12 июля в городе Славянске российский БПЛА атаковал грузовик с топливом. В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории.

Также в воскресенье, 12 июля, российские захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. Враг направил на город беспилотники.

Кроме того, 12 июля российские войска как минимум трижды атаковали "Шахедами" Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказались промышленные объекты города, в результате чего погибли два человека. Кроме того, помимо разрушений на предприятии, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 11 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. В городе, по предварительным данным, четверо раненых, разрушены жилой дом и хозяйственное сооружение. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, из них – 3 детям.

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