В мое распоряжение попал 40-страничный документ, который представляется как методическое пособие Объединенной группировки войск рф по преодолению так называемой "серой зоны".

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Сразу отмечу: независимо подтвердить его подлинность пока невозможно. В документе отсутствует дата утверждения, есть немало языковых и редакционных ошибок. Поэтому его следует рассматривать как вероятный рабочий материал, созданный на основе реального боевого опыта российских войск.

Главное в этом тексте – противник фактически признает, что Украина изменила сам характер сухопутной войны.

Решающим фактором боя россияне называют контроль над "малым тактическим небом" – пространством, в котором действуют разведывательные коптеры, FPV-дроны, бомбардировщики и ретрансляторы. Без контроля над этим пространством невозможно скрытно маневрировать, накапливать силы, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых и проводить штурмы.

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Традиционной "серой зоны" между двумя линиями окопов фактически больше не существует. Существует многокилометровая зона постоянного наблюдения и поражения, в которой любое движение быстро обнаруживается.

В то же время документ показывает, что россияне активно приспосабливаются. Для преодоления украинской зоны поражения они предлагают создавать специальные "коридоры безопасности", которые должны одновременно прикрываться разведкой, средствами РЭБ, ПВО, FPV-перехватчиками, артиллерией, саперами и дымовыми завесами.

Основная ставка делается уже не на массированные бронетанковые прорывы, а на медленное просачивание небольших пехотных групп, использование мотоциклов, квадроциклов, багги, передвижение в темное время суток, в тумане и под прикрытием дыма.

Это не доктрина быстрого прорыва. Это методика ползучей войны на истощение.

Важно и другое: противник пытается систематизировать свой опыт. Значительная часть документа посвящена подготовке личного состава – преодолению минных полей, противодействию дронам, эвакуации раненых, боям в лесополосах и психологической стойкости.

Следовательно, ошибочно считать, что враг не учится. Он анализирует наши преимущества, копирует успешные решения и пытается превратить фронтовой опыт в стандарты боевой подготовки.

Но предложенные россиянами "коридоры безопасности" не являются универсальным решением. Они требуют чрезвычайно сложной синхронизации многих подразделений. Любой сбой в разведке, РЭБ, разминировании или прикрытии превращает такой маршрут в ловушку.

Главный вывод очевиден: наше преимущество в дроновой войне нельзя считать гарантированным навсегда.

Украине нужны не только большие объемы FPV-дронов, но и единая архитектура поля боя: устойчивая связь, дублированные пункты управления, массовые дроны-перехватчики, защита операторов, наземная роботизированная логистика, инженерное оборудование позиций и подготовленная к дроновой войне пехота.

Данное руководство не доказывает, что враг уже нашел способ пройти через нашу "зону смерти". Наоборот – оно демонстрирует, насколько сильно украинские дроны ограничили маневренность российских войск.

Но оно также предупреждает: технологическое преимущество принадлежит тому, кто быстрее анализирует боевой опыт, масштабирует успешные решения и меняет тактику раньше противника.